L’acteur de Star Wars : The Squid Game joue dans la nouvelle série The Acolyte

la plateforme de streaming Disney+ vient de dévoiler la première image du plateau d’enregistrement de »The Acolyte », une série à venir se déroulant dans l’univers Star Wars. Sur la photo on voit Amandla Stenberg Déjà Lee Jung Jaeacteur surtout connu pour avoir joué dans la série coréenne à succès »Le jeu du calmar », laissant entendre que la production de la nouvelle série a commencé.

De même, une petite description de « The Acolyte » a été révélée, révélant qu’il s’agira d’une histoire mystérieuse du genre thriller qui « emmènera les téléspectateurs dans une galaxie de sombres secrets et de puissances émergentes du côté obscur dans les derniers jours de l’ère ». de la Haute République lorsqu’une ancienne Padawan rencontre son Maître Jedi pour enquêter sur une série de crimes, mais ils feront face à des forces plus sinistres qu’ils ne le pensaient vraiment.

En plus de Lee et Stenberg, la série mettra en vedette Manny Jacinto, Dafne Keen, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Charlie Barnett, Dean-Charles Chapman et Carrie-Anne Moss. Pour le moment, lucasfilm n’a pas révélé quels personnages les acteurs joueront dans »The Acolyte ».

Créé par Pointe Leslye, »The Acolyte » est actuellement en cours d’enregistrement aux Shinfield Studios dans le Berkshire, au Royaume-Uni. En plus de servir de showrunner, Headland sera également producteur exécutif et réalisateur du pilote de la série. On ne sait pas qui dirigera les autres épisodes de la série, sa première saison ayant un total de 8 épisodes.

Alors que les détails de l’intrigue sont encore minces pour la prochaine série, Headland a déclaré que « The Acolyte » explorera les circonstances plus larges qui ont conduit à l’état de la galaxie dans « Star Wars: The Phantom Menace ». « Nous examinons les choses politiques, personnelles et spirituelles qui se sont produites dans une période dont nous ne savons pas grand-chose », a-t-il déclaré en mai 2022.

»The Acolyte » est l’une des trois séries »Star Wars » actuellement en production chez Lucasfilm. »Ahsoka » est une série mettant en vedette Rosario Dawson en tant que personnage principal, faisant suite à Ahsoka Tano après la série animée » Star Wars Rebels ». Un autre de la série est »Équipage squelette », avec Jude Law.

» Ahsoka » et » Skeleton Crew » seront tous deux diffusés sur Disney + en 2023 aux côtés de la troisième saison de » The Mandalorian ». »The Acolyte » n’a pas encore de date de sortie officielle.