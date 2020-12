L’acteur de « Star Wars » Boba Fett Jeremy Bulloch est décédé à 75 ans

Jeremy Bulloch, connu pour son rôle de Boba Fett dans la trilogie originale « Star Wars », est décédé.

Jeremy Bulloch, l’acteur anglais qui a joué dans le rôle emblématique de Boba Fett dans l’original Guerres des étoiles trilogie, est décédé à l’âge de 75 ans. John Phillips / La nouvelle de sa mort a été annoncée par Daniel Logan, qui a joué une version plus jeune de Fett dans le Guerres des étoiles prequel Attaque des clones. «Légende du RIP, je n’oublierai jamais tout ce que vous m’avez appris. !! Je vous aimerai pour toujours.!! Les conventions ne seront pas les mêmes sans vous, que la force soit toujours avec vous », a-t-il écrit sur Instagram. Une cause de décès n’a pas été annoncée et aucun autre détail n’a été fourni. Bulloch a parlé de la représentation du personnage préféré des fans dans une interview avec Thrillist en 2016: « Je n’ai pas trop [direction], juste qu’il est un soldat ou un chasseur de primes. Vous voyez les différents costumes, ils se tiennent tous là. Tu as [director] Irvin Kershner qui est un grand réalisateur, tout simplement très amusant. Il l’a en quelque sorte rendu supportable dans la chaleur, et il a dit: « Nous en avons bientôt fini avec vous, alors nous vous sortirons de ce costume. Ne t’inquiète pas. J’ai dit: « Non, je vais bien », parce que je ne voulais pas être vu comme un fou en train de dire « Oh, il fait terriblement chaud, pouvons-nous faire une pause? Tu ne fais pas ça. Vous continuez à filmer jusqu’à ce que vous soyez libéré. ​​ » Temuera Morrison a récemment dépeint le personnage dans le nouveau Guerres des étoiles série, The Mandalorian. [Via]