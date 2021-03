L’acteur de « Star Trek Discovery » livre les détails de la saison 4

La série de « Découverte du Star Trek« A aidé depuis sa création à construire une nouvelle ère dans la franchise, en unifiant les fans de la vieille école et en ajoutant une nouvelle génération de fans avec une histoire préquelle de »La série originale« , Atteindre la production de sa quatrième saison.

Après le lancement réussi de sa troisième saison, ses protagonistes se préparent désormais à de nouveaux défis qui promettent de revenir à la formule classique de la franchise, l’acteur Anthony Rapp a offert quelques impressions sur sa ligne narrative dans la saison quatre.

Il y a encore beaucoup à voir dans la série, quelque chose pour lequel Rapp a exprimé son enthousiasme. Dans son interprétation de l’ingénieur en chef Paul Stamets, lors d’une récente apparition sur le podcast « It Do Take Nerd » de Jackie Cox, il a assuré que « Star Trek Discovery » avait préparé de nouvelles interactions pour son personnage pour lui.

«Une des grandes choses, je ne peux rien dire de précis, mais il y a un acteur cette saison avec lequel je n’ai vraiment pas pu interagir face à face. Cela a été l’une des joies de la saison quatre jusqu’à présent. Élargissez mon répertoire de ceux avec qui j’ai pu jouer dans ce bac à sable », dit Rapp.

La quatrième saison de « Star Trek Discovery » est déjà en production, bien que l’avenir de la série en termes de distribution soit toujours en suspens, avec la nouvelle plate-forme de streaming Paramount + entrant en jeu. Dans le dernier épisode, le chef criminel Osyra a été arrêté, laissant un large chemin à l’émergence de la nouvelle Fédération.

De plus, l’USS Discovery a déjà un nouveau capitaine: Michael Burnham (Sonequa Martin-Green), donc dans les prochains épisodes, nous verrons pour la première fois dans la franchise un équipage entièrement composé de femmes.