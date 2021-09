L’acteur de Squid Game rejoint Korean Paper House

NETFLIX

Netflix prépare une nouvelle version de la fiction d’Alex Pina et mettra en vedette un acteur qui est à la mode aujourd’hui. Passez en revue tout ce que nous savons jusqu’à présent de l’adaptation coréenne.

Séries© NetflixUne nouvelle version de La Casa de Papel arrive sur la plateforme

Tout comme il l’a eu Parasite quand il a remporté le Prix ​​des Oscars pour la meilleure image, maintenant Le jeu du calmar Il en va de même : les productions coréennes commencent à gagner du terrain dans le monde du spectacle et à se positionner parmi les favorites du public. En effet, la série de Netflix sorti il ​​y a un peu plus d’une semaine, c’est déjà l’un des plus à succès de la plate-forme. Et pour continuer avec la formule du succès, maintenant il viendra aussi Le vol d’argent renouvelé.

Le phénomène créé par Alex Pina a fait le tour du monde et est devenu un succès absolu. Apparemment, l’histoire des voleurs de singes rouges a conquis les utilisateurs de toute la planète qui se préparent déjà à voir les derniers épisodes que le géant du streaming publiera ensuite 3 décembre. Mais ce n’est pas tout : en plus, en Corée du Sud, on prépare un adaptation avec de nouveaux membres dans le groupe.

Bien que le casting ait été confirmé en mars de cette année, ce n’est que cette semaine que les téléspectateurs se sont enthousiasmés. C’est que la nouvelle a repris de l’actualité lorsque les adeptes de Le jeu du calmar Ils ont découvert que l’un des acteurs fera partie de la distribution. Il s’agit de Parc hae-soo, qui joue le personnage de Cho Sang-woo et qu’il se mettra dans la peau de Berlin dans le projet ce retour à la série espagnole.

Cette fois il ne sera pas avec ses compagnons Ojingeo Geim -nom original de la série- mais partagera l’équipement avec Yoo Ji tae comme le professeur, Jun Jong-seo comme Tokyo, Lee Won-jong comme Moscou, Kim Ji-hun comme Denver, Jan Yoon-ju comme Nairobi, Parc jung-woo comme Rio, Kim Ji-hun comme Helsinki et Lee Kyu Ho comme Oslo. Et ça ne s’arrête pas là ! Kim Yunjin et Kim Sung-o seront les policiers les plus en vue, tandis que Parc myung-hoon et Lee Joobeen ils prendront le rôle d’otages.

Le projet est en charge de BH Divertissement, qui a commencé sa production au milieu de l’année dernière et qui estime sa première pour 2022. Le vol d’argent Le coréen sera dirigé par Kim Hong Sun, tandis que le script sera adapté par Ryu Yong Jae, créateur de Mon amour holo, série également disponible sur Netflix. Cette fois, une seule saison de 12 épisodes.

