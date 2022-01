L’acteur de Squid Game qui est devenu le premier Coréen à remporter un Golden Globe

GLOBES DORÉS

Le président de la Corée du Sud a célébré publiquement la nouvelle. Découvrez tout ce que ce chiffre de Netflix a dit après avoir été reconnu à 77 ans.

© NetflixL’acteur coréen qui s’est présenté aux Golden Globes.

Le dernier opus de la Globes dorés Ce fut plein de polémiques et de déceptions pour de nombreux spectateurs qui aiment suivre les cérémonies en direct. Mais pour Corée du sud, les nouvelles étaient les meilleures : un acteur a réussi à apporter une statuette dans ce pays pour la première fois. Il s’agit de Ou Yeoung-su, l’interprète qui a donné vie au Joueur 001 dans Le jeu du calmar pour Netflix.

Le prix a été annoncé dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle dans une série limitée ou un téléfilm. En ce sens, ils ont été nommés Billy Crudup pour L’émission du matin, Kieran culkin pour Succession, Marc Duplass pour L’émission du matin Oui Brett Goldstein pour Ted lasso. Apparemment, aucun d’entre eux n’a atteint l’impact de l’artiste qui a personnifié Oh je-nom dans Jeu de calmar, dans le géant du streaming.

Le pays asiatique célèbre la nouvelle avec beaucoup d’émotion. Il ne s’agit pas seulement d’un bon acteur primé, mais d’un homme avec une histoire profonde derrière lui. Aujourd’hui a 77 ans, mais il est considéré comme une légende dans l’industrie, jouant dans plus de 200 productions depuis le début de sa carrière. Et il n’est pas seulement un interprète reconnu par les prix car, en plus, c’est un militaire retraité.

Même Président Moon Jae-in a décidé de le féliciter publiquement et de souligner son travail sur la série Netflix. « Sa carrière d’acteur pendant plus d’un demi-siècle a finalement franchi les frontières et les différences culturelles, créant de grandes impressions émotionnelles et durables sur la scène mondiale. Je tiens à exprimer mon respect et ma gratitude à l’acteur Oh Young-soo, également connu sous le nom de « Gganbu Grandpa »», a-t-il déclaré en évoquant le fait qu’il est un véritable ami.

Et il conclut : « Le message que véhicule The Squid Game est lourd. À l’extérieur, il montre un jeu extrême qui sépare les gagnants des perdants, mais il y a un message caché qui raconte l’histoire de ne perdez pas espoir et humanité malgré les difficultés”. De son côté, l’acteur a répondu : « Après avoir entendu la nouvelle, je me suis dit pour la première fois : ‘tu es un bon gars’. Nous ne sommes plus nous dans le monde, c’est le monde en nous. Embrasser le parfum de notre culture et l’amour pour ma famille. Merci à vous tous dans le monde. je te souhaite une belle vie”.

