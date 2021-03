L’acteur de Sherlock Benedict Cumberbatch donne de l’espoir pour la 5e saison de la série BBC

Sherlock est probablement l’une des adaptations cinématographiques les plus populaires des histoires « Sherlock Holmes » de Sir Arthur Conan Doyle. Avec Benedecit Cumberbatch Dans le rôle principal en tant que détective intelligent, la série de la BBC s’est jusqu’à présent composée de quatre saisons avec des épisodes de 90 minutes et deux épisodes spéciaux. Les fans ont aspiré à une 5e saison complète et Cumberbatch semble maintenant rendre cela un peu plus probable.

Sherlock: Y a-t-il une 5e saison sur la série BBC?

Le dernier épisode de « Sherlock » intitulé « The Last Problem » est sorti il ​​y a quatre ans. Depuis lors, l’acteur Holmes Benedict Cumberbatch et son collègue Martin Freeman, qui dans «Sherlock» son assistant Dr. Représenté John Hamish Watson, apparemment trop occupé pour continuer la série avec une 5e saison.

Cumberbatch a donc proposé son rôle principal en tant que Docteur Strange entre autres, une partie de la Univers cinématographique Marvel, tout comme Freeman dans le rôle de l’agent Everett K. Ross dans Panthère noire. Depuis lors, de nouveaux films avec les deux acteurs sortent chaque année, ce qui explique la popularité des deux Britanniques depuis leur fantastique performance dans la série BBC.

Néanmoins, Benedict Cumberbatch laisse désormais espérer qu’une nouvelle saison de «Sherlock» pourrait un jour nous attendre – ou même un film? Dans une interview avec le magazine Collider, l’acteur dit:

«Je suis probablement la pire personne à qui parler pour cette question, mais je ne dirais évidemment jamais jamais. Je suppose que c’est moi aussi pire Personne de contact pour cela car mon emploi du temps est très, très chargé en ce moment, tout comme celui de Martin [Freeman] et celle de tous les autres qui seraient impliqués. Mais qui sait? Peut-être un jour, si le script est correct. Et je dis juste «le scénario», peut-être que ça pourrait être plus un film qu’une série. Qui sait? Dans tous les cas, cela ne fonctionnera pas pour le moment. « Benedict Cumberbatch en face de Collider

Les reverrons-nous dans leurs rôles vedettes de Holmes et Watson? Si Cumberbatch a son chemin: Oui. © BBC

Avec un script bien écrit et un peu plus de capacité de réserve, Cumberbatch envisagerait de revenir en tant que détective Holmes. Peut-être s’il s’ennuie de travailler sur le MCU ou sur les nombreuses autres productions? Depuis le dernier épisode de « Sherlock », 13 films sont apparus avec lui.

D’ailleurs: Freeman n’était pas non plus totalement opposé à revenir à son rôle de John Watson dans les interviews précédentes. Mais pour lui aussi, le bon moment et un scénario avec ce quelque chose de certain doivent d’abord être venus justifier un retour. La question de savoir si et quand cela se produira semble toujours être dans les étoiles, mais l’espoir meurt en dernier.