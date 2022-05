L’acteur de Sex Education qui sera le nouveau Doctor Who

Bbc

Un acteur populaire de la série Netflix Sex Education a été sélectionné pour donner vie à la nouvelle version de Doctor Who. Nous révélons le mystère !

©IMDBUn Dalek en action

Docteur Who C’est un personnage marquant quelle que soit la façon dont on le regarde. Ses voyages dans le temps avec le TARDIS lui ont fait faire face à d’innombrables menaces et chaque fois que son corps est blessé de telle manière qu’il semble qu’il ne sera pas sauvé, la chose incroyable se produit : il change d’apparence ! La dernière version de ce personnage était en charge de l’actrice Jodie Whittaker qui n’a plus qu’un spécial pour dire au revoir au rôle emblématique.

L’acteur qui la remplacera est un jeune homme avec un rôle dans la populaire série télévisée Netflix, éducation sexuelle, où il incarne Eric Effiong, un homosexuel qui parvient à convaincre un camarade de classe qui ne s’était pas révélé homosexuel et, ensemble, ils entament une relation qui signifiera beaucoup pour eux deux. L’acteur en charge de ce rôle et aussi nouveau Docteur Who il est Ncuti Gatwa.

Un nouveau Doctor Who arrive

Dans ce cas, nous parlons du quatorzième Docteur Who et Ncuti a quelque chose à dire à ce sujet : « Il n’y a pas de mots pour décrire ce que je ressens. Je suis honoré, excité et un peu effrayé. Ce rôle signifie beaucoup pour tant de personnes, y compris moi-même, et mes prédécesseurs ont assumé cette responsabilité avec beaucoup de soin. Je ferai de mon mieux pour obtenir la même chose. ».

ancien showrunner Russell T. Davies revenir à l’émission de télévision et Ncuti a dit : « Il est presque aussi emblématique que le Docteur lui-même et pouvoir travailler ensemble est un rêve devenu réalité. Son style est dynamique, excitant et a aussi de l’intelligence avec un certain danger. Le terrain de jeu métaphorique d’un acteur. Toute l’équipe a été très réactive et y a mis tout son cœur. Je suis conscient que je rejoins une famille. Contrairement au Docteur, je n’ai qu’un seul cœur, mais je donne tout à ce projet.

saison 14 de Docteur Who Il sortira à l’écran en 2023, juste à temps pour le 60e anniversaire du personnage emblématique. Cependant, Gatwa fera sa première apparition en tant que quatorzième docteur dans la dernière spéciale du personnage avec Jodie Whittaker. Plus de crédits de l’acteur : vous pouvez le voir sur Horrible Histories: The Movie – Rotten Romans, La dernière lettre de votre amoureux, Stonemouth et bientôt avec margot robbie dans Barbie.

