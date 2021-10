L’acteur de Riverdale qui veut être une drag queen

La cinquième tranche de Riverdalet a pris fin et maintenant les fans ne peuvent plus attendre : le sixième partie a une date confirmée pour 2022 et le casting filme déjà les épisodes après une interruption de plusieurs mois en raison de la pandémie de coronavirus. En ce sens, les acteurs beaucoup plus animés et détendus sont incités à en révéler un peu plus sur leur intimité et sur les autres projets qu’ils ont en tête à part la série.

De cette manière, KJ Apa eu une révélation qui a laissé les adeptes de Archie andrews, son personnage, le plus surpris. Apparemment, l’acteur qui vient de devenir père avec le mannequin Clara Berry, est également intéressé à être drag queen et il a même pensé à son nom : reine fifi.

En dialogue avec le média NME, KJ Apa a raconté le début de cet intérêt qui le passionne tant. Et c’est qu’en 2020, avec des quarantaines et des protocoles de bulles stricts pour le tournage de la série de Le CW, l’artiste a commencé à poster des vidéos sur son profil TIC Tac et ainsi il a atteint jusqu’à 3 millions d’abonnés. Dans ce contexte, il a expliqué : «j’ai un lien avec mon côté féminin dans ce réseau social”.

Mais ce n’est pas tout, car Fifi Queen veut maintenant faire partie de la quintessence de la téléréalité dans le monde du drag. « j’aime voir Course de dragsters de RuPaul Et j’ai dit à mes agents que je voulais être dans cette émission. Bien qu’en même temps, les concurrents soient très authentiques et je ne pense pas que j’étais autorisé à être là, car je ne suis pas un vrai dragueur. Mais pourquoi ne puis-je pas partager Fifi avec le monde ? Ce n’est pas quelque chose que vous pensez devoir cacher. J’apprécie vraiment cette partie de moi”.

KJ Apa a conclu: « ‘Je la connais depuis qu’elle a huit, neuf ou dix ans. Cela m’a permis d’exprimer mon côté féminin à travers le mouvement et mon physique. Mes sœurs m’habillaient en drag quand j’étais gosse. Ils m’ont mis du rouge à lèvres et des ailes et des trucs et j’adorais explorer cette partie de moi‘. Il ne s’agira plus que d’attendre de voir si vous pourrez participer à une émission de télé-réalité sous ce thème et réaliser votre plus grand souhait.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂