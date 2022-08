L’acteur de Prey’s Dog était « super exubérant » sur le plateau

Alors que les fans et les critiques adorent Amber Midthunder dans le rôle principal de Proie, un autre personnage hors concours du film serait son fidèle compagnon canin, Sarii. Le chien était joué par un « acteur animalier » nommé Coco qui faisait ses débuts au cinéma avec le Prédateur préquelle. En fait, Coco a été adopté pour le film, et sans aucune expérience cinématographique préalable, il a parfois fallu un peu de patience de la part des acteurs et de l’équipe pour traverser certaines scènes.

Dans une nouvelle interview avec Dexerto, réalisateur Dan Trachtenberg évoqué Sarii et le chien qui la représente, Coco. Trachtenberg a expliqué comment l’idée de faire figurer le chien dans le film a été inspirée par des films comme Mad Max : le guerrier de la route avoir un chien servant d’acolyte au héros. Le cinéaste a également révélé comment Sarii avait été écrit à l’origine pour avoir beaucoup moins de temps d’écran, mais pendant la production, de plus en plus de scènes ont été données au chien.

« J’adore avoir cette relation de copain avec cette créature, avec un autre animal, au milieu d’un film Predator… Nous avons continué à trouver plus de choses. « Nous essayions de faire sortir Coco des scènes mais le contraire a fini par être vrai, et nous avons fini par l’inclure davantage – même dans certains des décors d’action, parce que je pensais juste que ce serait tellement amusant. L’une des grandes choses à propos de Road Warrior est la façon dont Mad Max utilise son chien, donc nous voulions avoir le même genre de plaisir dans ce film aussi.

Mais utiliser autant Coco n’était pas sans poser de problèmes. Le chien était très énergique, selon Trachtenberg, avec parfois des difficultés à obtenir la bonne prise. Cela signifiait simplement que les acteurs et l’équipe applaudiraient et feraient vraisemblablement savoir à Coco à quel point elle était une bonne fille quand elle a parfaitement atteint sa cible. Voici ce que Trachtenberg a dit de travailler avec Coco.

« Super exubérante. Très énergique. Toujours un moment émouvant pour nous sur le plateau, ‘Est-ce que Coco va aimer, faire sa marque et faire ce qu’elle doit faire ?’ C’était parfois un voyage pour y arriver, mais finalement elle l’a toujours fait. C’était très excitant, beaucoup d’acclamations se produisaient quand nous avions enfin une bonne prise avec Coco.

Tout le monde aime Coco

Proie La star Amber Midthunder a également expliqué ce que c’était que de travailler avec Coco. Selon Midthunder, le chien était certainement un peu un « gâchis chaud » étant donné son manque d’expérience dans la réalisation de films. Cela dit, personne sur le plateau ne s’est fâché contre Coco lorsque certaines prises ne se sont pas bien passées, car tout le monde l’aime trop.

« Elle était un peu en désordre – mais d’une manière douce. Ce n’était pas un chien de cinéma, elle a été littéralement adoptée pour être dans ce film, et il se trouve qu’elle était très énergique. Elle était un tel délice d’avoir autour, elle était tellement amusante et très joueuse. Et puis il serait temps de faire des choses… parfois elle le faisait, parfois elle ne le faisait pas. Mais évidemment, tout s’est bien passé, parce qu’elle était géniale, et tout le monde l’aime.

Proie est maintenant en streaming sur Hulu.