L’acteur de Pirates des Caraïbes dit que Johnny Depp devrait être autorisé à jouer Jack Sparrow

« Je n’ai jamais vu l’ombre d’un côté sombre chez Johnny. Je vois un grand humanitaire et un bel être humain. »

Kevin McNally pense que Johnny Depp devrait être autorisé à retourner à Les pirates des caraïbes franchise de films en tant que capitaine Jack Sparrow.

L’acteur a joué le capitaine Jack Sparrow dans cinq pirates des Caraïbes films: Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl (2003), Coffre du mort (2006), À la fin du monde (2007), Sur les marées étrangères (2011) et Les hommes mort ne racontent pas d’histoires (2017).

Cependant, Johnny aurait été retiré de la franchise après des allégations de violence domestique entre lui et son ex-femme Amber Heard et des batailles juridiques. Johnny a également été contraint de démissionner de son rôle de Gellert Grindelwald dans le Bêtes fantastiques franchise après avoir perdu son procès en diffamation contre le journal The Sun à cause d’un article le qualifiant de « batteur de femme ».

L’acteur de Pirates des Caraïbes a déclaré que Johnny Depp devrait être autorisé à jouer Jack Sparrow. Image : Alamy

Sean Bailey de Disney a confirmé plus tard que Les pirates des caraïbes la franchise serait redémarrée pour apporter « une nouvelle énergie et vitalité » à la série de films. Il y a maintenant des plans pour un sixième pirates des Caraïbes film qui aura une distribution majoritairement féminine. Il n’y a pas encore de date de sortie pour le film, mais le capitaine Jack ne sera pas inclus.

Maintenant, Kevin, qui a joué le premier coéquipier du capitaine Jack, M. Gibbs, dans les cinq films, pense que l’acteur devrait être refondu dans les films. « Je n’ai jamais vu l’ombre d’un côté sombre chez Johnny. Je vois un grand humanitaire et un être humain magnifique », a-t-il déclaré au Daily Express.

« Je ne vois aucun obstacle à ce qu’il revienne et joue Jack Sparrow. »

Johnny Depp et Kevin McNally. Image : Alamy

Il a poursuivi: « Je pense qu’il y avait un sentiment général que sans Jack, il n’y a pas de franchise Pirates. Et il y a probablement beaucoup de vérité là-dedans. Mais maintenant, il y a eu des questions à ce sujet, certainement pourquoi ne pas avoir d’autres films de Pirate et certainement alors pourquoi ne pas avoir Jack de retour ou Jack jouant un rôle différent.

« Je veux dire, j’y réfléchissais l’autre jour et vous pouvez facilement penser à des histoires dans lesquelles peut-être que quelqu’un cherche Jack et vient voir M. Gibbs et lui dit : ‘Comment pourrais-je trouver Jack ?’ Et ainsi faire partir tout un tas de personnes en randonnée pour retrouver le légendaire Jack Sparrow. Vous pouvez certainement garder ces noms en vie, même dans un film qui ne contient pas nécessairement le [original] trop de personnages. »

