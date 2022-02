L’acteur de Peacemaker révèle que deux héros majeurs de DC ont été coupés de la finale

de James Gunn Pacificateur La série s’est terminée en beauté la semaine dernière, offrant une audience énorme à HBO Max et apportant des camées inattendus pour faire bonne mesure. Alors que l’apparition inattendue de certains héros DC bien connus, c’est l’absence d’autres personnages qui a vraiment fait parler de la série. Cependant, de nouveaux détails partagés sur les réseaux sociaux par l’un des cascadeurs de la série ont révélé que ces personnages manquants avaient en fait été filmés pour apparaître, mais avaient été abandonnés avant la fin du montage. Comme toujours, cet article contient des spoilers pour la finale de Pacificateur alors lisez la suite avec prudence.

Le final de Pacificateur vu quatre membres du Ligue des Justiciers apparaissant après la bataille finale contre les papillons, avec Aquaman et The Flash joués par leurs acteurs respectifs Jason Momoa et Ezra Miller, tandis que Superman et Wonder Woman étaient maintenus dans l’ombre et joués par des doubles cascadeurs. Cependant, il a été rapidement souligné que Batman de Ben Affleck et Cyborg de Ray Fisher étaient tous deux absents du Ligue des Justiciers lineup comme on le voit à la fois dans la version 2017 du film et dans la coupe de Zack Snyder. Alors que James Gunn a laissé entendre qu’il y avait une raison pour laquelle la paire avait été omise de la scène, ce qui, selon lui, était pour des raisons dont il ne pouvait pas parler, il semble que des scènes avec Batman et Cyborg inclus aient été filmées, mais plus tard coupées de la version finale de l’épisode.

L’acteur Matt Turner a publié une image de lui-même sur son compte Instagram avec un commentaire qui indique clairement que des images d’au moins Batman ont été tournées et non utilisées dans la finale. Il a écrit: «Après cette finale épique #peacemaker, je peux enfin publier ceci. Malheureusement, j’ai (et Cyborg) été coupés du montage final. Pourquoi? Seuls @jamesgunn et @warnerbrosentertainment le savent. Bien qu’il soit décevant d’être nettoyé, c’était quand même un plaisir et un rêve devenu réalité de porter le costume !!! Un grand merci à toutes les personnes impliquées !! »

En plus du message de Turner, l’actrice Kimberley von Ilberg, qui a remplacé Wonder Woman de Gal Gadot dans la scène, a également partagé une image d’elle-même en costume dans ce qui semblait être une bande-annonce très similaire. Elle a commenté: « Je voulais publier cette photo depuis mai dernier !! @hbomaxpeacemaker l’épisode 8 est ENFIN SORTI ! VENEZ WONDER WOMAN haha. Le concert le plus cool de loin !! Je n’arrive pas à croire que j’ai eu la chance de porter la vraie garde-robe et les cheveux de @gal_gadot. Quelle est ma vie.

Alors que James Gunn a déjà déclaré publiquement qu’il y avait une raison pour laquelle Batman et Cyborg n’étaient pas dans la finale, il n’a pas été révélé à l’époque que le Ligue des Justiciers des camées avaient été tournés puis supprimés, bien que cela corresponde potentiellement aux commentaires de Gunn selon lesquels Warner Bros. ne savait pas vraiment qu’il allait réellement avoir le Ligue des Justiciers là à l’écran jusqu’à ce qu’il l’ait fait. Alors peut-être que c’était un mot d’en haut qui a demandé le changement. Il est probable que nous le saurons, le tout en temps utile.





