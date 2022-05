L’acteur de Mme Marvel invite le public à la « magie » après avoir regardé les premiers épisodes

Mme Marvel fera ses débuts sur Disney + le 8 juin 2022. La mini-série de six épisodes racontera l’histoire de Kamala Khan, une adolescente immigrée pakistanaise qui se retrouve à manier des super pouvoirs cosmiques tout comme sa super-héroïne préférée, Carol Danvers / Captain Marvel. Après les expressions répétées d’enthousiasme d’Iman Vellani à propos de la série, sa co-vedette Saagar Shaikh l’a rejointe pour partager son enthousiasme pour la série, qui se déroule dans le cadre plus large Univers cinématographique Marvel.

Parler à Sur le tapis rouge, Saagar Shaikh a révélé que le spectacle serait magiquement fantastique et que les fans pourraient encore exagérer leurs attentes. Il a dit:

Attendez-vous à de la magie. C’est tellement réconfortant. J’ai récemment pu regarder les deux premiers épisodes, et mon cœur s’est emballé. Il tirait sur ces cordes sensibles. C’est juste un spectacle tellement cool.

En 2020, Shaikh a célébré son casting de rêve dans l’émission via Twitter.

FILM VIDÉO DU JOUR

j’ai eu mon travail de rêve alhumdulillah.

Shaikh a souligné à quel point l’émission honore la culture pakistanaise et comment l’émission est de loin l’expérience la plus pertinente à l’écran pour lui. Il ajouta:

C’est bien. Il y a tellement de références que mes parents obtiendraient, et je ne pense pas que mes parents pourraient regarder une autre émission et s’y rapporter autant que nous pouvons nous identifier à une émission comme celle-ci.

Saagar Shaikh aura un rôle de soutien dans Mme Marvel, jouant le frère aîné de Kamala, Amir. Shaikh décrit Amir comme l’épaule de soutien de Kamala. Il souhaite être son inspiration et la soutenir dans ses nouvelles luttes.

Plus tôt dans une interview avec ScreenRantil a dit,

Je suis son grand frère Amir. Je ne sais pas ce que je peux ou ne peux pas dire, mais Amir est le frère aîné, il veut être son guide, il veut être l’épaule sur laquelle elle peut s’appuyer, il veut être celui qu’elle regarde tout en la regardant.

Mme Marvel n’est que la première phase de l’histoire de Kamala





merveille

Mme Marvel ne serait pas la dernière fois que nous verrons Kamala Khan en action. Alors que la série en six épisodes lui fera découvrir ce grand cirque du Univers cinématographique Marvelle spectacle mettra également en place une intrigue potentielle pour la suite à venir, Les Merveilles. Les Merveilles a confirmé la présence d’Iman Vellani dans le rôle de Mme Marvel aux côtés de Brie Larson dans le rôle de Captain Marvel. Teyonah Parris reprendra son rôle de Monica Rambeau de WandaVision. Le film servira de continuation à l’histoire de Rambeau, approfondissant la compréhension de la nature de ses nouveaux pouvoirs.





Les détails de l’intrigue pour les deux Mme Marvel et Les Merveilles sont principalement secrets, mais plusieurs intrigues sont associées aux personnages qui attendent de se dévoiler. Mme Marvel sort Disney + le 8 juin et terminera la course le 13 juilletpresque près de la sortie de Thor : Amour et tonnerre.

Selon le synopsis officiel de Marvel pour Mme Marvel:

Un joueur passionné et un scribe de fan-fiction vorace, Kamala est un méga fan de super-héros avec une imagination surdimensionnée – en particulier en ce qui concerne Captain Marvel. Pourtant, Kamala a l’impression qu’elle ne s’intègre pas à l’école et parfois même à la maison – jusqu’à ce qu’elle obtienne des super pouvoirs comme les héros qu’elle a toujours admirés. La vie s’améliore avec les super pouvoirs, n’est-ce pas ?





Mme Marvel Star Iman Vellani a réalisé une vidéo hommage à Iron Man dans Lockdown

Lire la suite