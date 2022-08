L’acteur de Manifest qui était dans un film Marvel et dont vous ne vous souvenez pas

in

célébrités

Manifest est l’une des séries du moment et son casting est adoré par ses fans, mais peut-être que beaucoup ne se souviennent pas qu’un de ses acteurs faisait partie du MCU. Regardez qui c’est !

©IMDBL’acteur de Manifest qui était dans un film Marvel et dont vous ne vous souvenez pas.

Manifeste est la grande sensation des derniers mois pour le service de streaming Netflix, puisque ses trois premières saisons sont arrivées mi-juillet et que la série a renouvelé sa fureur en devenant l’une des plus choisies au monde. Le public commence à faire partie de cette histoire qui va bientôt se terminer, mais vous devez d’abord rencontrer son casting et un acteur en particulier, qui avez-vous déjà vu dans un film Univers cinématographique Marvel.

Dans cette histoire, un avion de ligne commercial réapparaît soudainement avec tout son équipage après avoir été considéré comme mort pendant plus de 5 ans. Le programme créé par jeff râteau Il avait été un succès d’audience aux États-Unis et diffusé sur d’autres plateformes, mais le réseau NBC a décidé de l’annuler. A votre chance, Netflix a décidé de produire son quatrième et dernier volet qui arrivera le 4 novembre.

+L’acteur Manifest qui était dans Marvel

La série a une distribution étendue qui a grandi tout au long de ses trois saisons, mais elle a un protagoniste qui est Ben Stone. votre interprète, Josué DallasIl fait partie de Manifeste depuis sa création en 2018 et a été à l’avant-garde de la prémisse pour ses 42 chapitres publiés jusqu’à présent. Vous ne l’avez probablement pas si présent, mais l’acteur était déjà dans un autre titre populaire dans rien de plus et rien de moins que Marvel.

Après quelques projets sans trop d’importance, Dallas Il a eu l’opportunité de rejoindre le MCU à ses débuts en tant que Fandral sur la bande Thor (2011)dans un rôle de soutien. Il s’agit du guerrier asgardien et membre des Warriors Three qui était de bons amis avec le personnage central, Sif, Volstagg et Hogun. Lorsque Loki devient roi d’Asgard, lui et ses alliés se rendent à Midgard pour sauver Thor, qui a été banni par son père.

C’était la seule participation de Joshua au sein de Marvel, puisque Fandral continuait à vivre, mais en raison de problèmes d’horaire, il a dû quitter le rôle.Transmettez-le à Zachary Levi. Au-delà du fait qu’il peut assumer la perte de ce rôle important pour sa carrière au sein du MCU, il jouit actuellement d’une grande popularité auprès de Manifeste une fois de plus au sein du catalogue Netflix et en attendant la quatrième et dernière saison de la série, datée du 4 novembre.

