L’acteur de M. Gibbs pense que le redémarrage de Pirates des Caraïbes a toujours besoin de Johnny Depp

Alors que la franchise Pirates des Caraïbes jouissait d’une grande popularité à un moment donné, la série est un peu tombée du radar ces derniers temps. Maintenant, il y a des rumeurs selon lesquelles Disney prévoit de redémarrer la franchise avec une nouvelle distribution de personnages, qui n’inclura pas Johnny Depp en tant que capitaine Jack Sparrow. Kevin McNally, qui a dépeint le premier compagnon fidèle du capitaine Jack, Joshamee Gibbs, a décrit ces rumeurs d’exclusion de Depp comme « criminelles » pour avoir gâché les années de travail que Depp a consacrées à faire de la franchise un succès.

« Oui est la réponse simple à [whether Depp should be in the new film]. Mes sentiments à ce sujet sont très complexes car, dans un sens, il y avait un léger sentiment que la franchise elle-même avait joué un peu, donc un redémarrage est une idée raisonnable. Je ne pense pas qu’un redémarrage, si vous vous concentrez sur des personnages plus jeunes, devrait quand même exclure Jack Sparrow. «

La position Kevin McNally est compréhensible, d’autant plus que si Captain Sparrow ne revient pas dans la franchise, cela signifie très probablement que Gibbs ne sera pas non plus nécessaire. Le duo est apparu dans chaque tranche de la pirates des Caraïbes films, et en sont venus à représenter l’esprit de la franchise pour les fans de longue date.

Mais aussi confiant que McNally est en affirmant que Pirates des Caraïbes 6 devrait toujours inclure Sparrow et ses cohortes, Disney semble fortement en désaccord. Un rapport récent de THR a déclaré que l’Empire de la souris a rejeté l’idée d’un camée de Depp dans le prochain Les pirates film.

« [Producer Jerry] Bruckheimer, qui a été l’un des plus grands champions de Depp et a suggéré une fois que la blessure au doigt s’était produite parce qu ‘ »il s’est fait prendre dans une portière de voiture », espérait au moins ramener brièvement le personnage du capitaine Jack Sparrow lors de la prochaine sortie – dit être une incarnation centrée sur la femme mise en scène par Margot Robbie. Disney a rechigné. «

Si l’on en croit les rapports, le pirates des Caraïbes le redémarrage mettra en vedette une nouvelle distribution de personnages, avec une pirate en tête au lieu de Sparrow. Margot Robbie serait l’une des premières pour le rôle, bien que l’actrice elle-même n’ait rien confirmé, commentant un podcast concernant les nouvelles de son casting: « Peut-être. C’est le début. Je ne dirai pas plus … pour le moment. », ajoutant que« le temps nous le dira ».

De nombreux fans de longue date pensent que Disney trahit le rôle de Depp dans la création du Les pirates franchise un coup en le mettant de côté après le redémarrage. Alors que le capitaine Jack Sparrow a commencé comme personnage de soutien dans le premier film de la série, sa popularité a rapidement explosé et les films suivants ont vu Sparrow jouer un rôle beaucoup plus important en tant que visage de facto de la franchise.

La vérité est que les films sur les pirates n’ont traditionnellement pas bien fonctionné à Hollywood, et le pirates des Caraïbes la série était la seule exception très lucrative. Il sera intéressant de voir si Disney sera capable de faire fonctionner la série sans la présence emblématique de ce pirate rusé et irrévérencieux, le capitaine Jack Sparrow.

Sujets: Pirates des Caraïbes 6, Pirates des Caraïbes