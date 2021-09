L’acteur de Lost qui a avoué avoir rompu l’accord de confidentialité de la série

Perdu Il s’est terminé il y a onze ans, mais le débat est toujours en cours. Il y a ceux qui détestent la série à cause de la fin qu’elle a eue et du manque de réponses qu’ils ont donné Damon Lindelof et JJ AbramsAlors que d’autres adorent la tournée qu’il a offerte tout au long de ses six saisons. La vérité est que tout le monde n’est pas immédiatement connecté à la série de abc et certains téléspectateurs n’ont jamais apprécié ses épisodes, mais le niveau de fanatisme suscité par la série a rendu les secrets très difficiles à garder.







Comme c’est souvent le cas avec les fictions lourdes, sans parler du moment où merveille, Guerres des étoiles ou Disney c’est, les personnes impliquées signent des accords de confidentialité. Ce sont des documents si stricts qu’ils interfèrent souvent dans les entretiens qu’ils peuvent donner et les obligent à se demander s’ils vont ou non rompre avec l’accord convenu, à cause d’une déclaration sortie de son contexte.

L’un des artistes qui faisait partie de Perdu il a été Jon pleure, qui pendant six épisodes a joué Roger Linus. Son personnage était le père de Ben Linus, qui a d’abord été présenté comme le méchant principal et le leader de les autres, jusqu’à ce qu’on découvre plus tard qu’il ne connaissait pas vraiment tous les secrets de l’île (bien qu’il en connaisse quelques-uns). « Je n’ai jamais regardé la série, je ne connaissais rien à la série », assuré Gries dans une interview avec Realpolitik.

Dans ce contexte, elle a révélé que, pour construire son personnage, elle devait parler à son partenaire de l’époque, qui était un vrai fan de la série. « Ils m’ont envoyé le script et je ne comprenais pas qui était qui ou ce qui se passait, elle m’a demandé de le lire. Il était dans la pièce voisine, choqué. J’ai probablement rompu l’accord de confidentialité que j’avais signé lorsque j’ai accepté le rôle « , Souligné Gries. Cependant, il était justifié : « J’avais besoin de quelqu’un pour m’aider, je partais dans trois jours et je ne voyais pas Perdu. Elle a expliqué quelle était la prémisse du début à la fin. J’étais donc au courant quand je suis arrivé, assez pour ne pas être gêné. ».

Son passage au Lotus Blanc

Jon pleure, à qui Dynamite Napoléon Cela a changé sa vie, alors qu’il était sur le point de prendre sa retraite d’acteur, il était dans l’une des séries du moment. L’acteur était chargé de jouer Grégoire au Le lotus blanc, l’incroyable série de HBO Max à propos d’un hôtel de première classe à Hawaï, fréquenté par les familles les plus riches des États-Unis. L’acteur a discuté avec Divulgacher sur la façon dont cette expérience incroyable s’est déroulée et ce qui s’est le plus démarqué de l’émission qui aura un deuxième volet.







« Partout où je vais, les gens m’arrêtent pour en parler. Cela ne m’est même pas arrivé avec Dynamite Napoléon« , il a compté Gries. De plus, il a souligné que ce qui distingue la série, c’est que « Il fait sombre, sans doute, mais ça fait rire, ça met mal à l’aise ». Lorsque vous réfléchissez à la façon de construire votre personnage, Jon Il a assuré qu’il l’a vécu comme un employé du gouvernement qui ne peut pas se permettre un logement comme celui-ci au quotidien : «Pour lui, c’est sur sa liste de choses à faire. Je l’ai préparé comme si c’était quelque chose qu’il voulait faire toute sa vie d’adulte, séjourner dans un très bel hôtel à Maui et aller à la pêche « , a-t-il souligné.