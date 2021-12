L’acteur de la voix de Bob’s Burgers limogé pour son implication présumée dans les émeutes du Capitole

Le casting de Les hamburgers de Bob a perdu une voix après que Jay Johnston aurait été licencié de la série animée. Selon The Daily Beast, Johnston aurait été aperçu sur des photographies d’émeutiers non identifiés lors de l’émeute qui a eu lieu au Capitole le 6 janvier. ne plus exprimer Jimmy Pesto Sr. dans l’émission de comédie à succès.

Pour l’instant, l’implication de Johnston dans l’émeute n’a pas été officiellement confirmée et l’acteur n’a pas été inculpé de crime. Il n’a pas encore commenté publiquement son « interdiction » de Les hamburgers de Bob ainsi que les informations faisant état de sa présence présumée pendant l’émeute. Ni Fox ni Disney n’ont fourni de commentaire officiel à ce sujet non plus, car le plan annoncé était que le licenciement de Johnston soit effectué aussi discrètement que possible.

Les fans remarqueront certainement la différence dans la voix de Jimmy Pesto Sr., cependant. Le personnage existe depuis la première saison de la série, et après onze saisons, les gens peuvent s’habituer aux personnages animés qui sonnent d’une certaine manière. Il n’y a pas encore eu de mot sur qui pourrait prendre la relève en tant que nouvelle voix du personnage, ou si Jimmy pourrait être entièrement supprimé de la série.

Jay Johnston a exprimé Jimmy Pesto Sr. dans un total de 43 épisodes de Les hamburgers de Bob. Si les informations faisant état de son licenciement sont vraies, cela ferait de son dernier épisode « The Bridge Over Troubled Rudy », diffusé le 2 mai 2021. Le personnage n’a pas encore été présenté dans la saison 12.

Selon le rapport, Johnston a d’abord été lié à l’émeute du Capitole par des détectives du Web qui prétendent qu’une personne recherchée par le FBI sur des photos publiées en ligne était le Les hamburgers de Bob Star. Surnommé le « suspect numéro 247 », l’homme présumé être Johnston a été filmé en train de prendre des photos alors que des émeutiers se frayaient un chemin vers le bâtiment. Cassandra Church, une actrice qui a travaillé avec Johnston sur Harmontown, a tweeté en mars qu’elle était sûre qu’il était la personne sur les photos et les images.

le Les hamburgers de Bob la franchise va bientôt s’étendre, et apparemment sans la voix de Johnston. Une adaptation cinématographique est actuellement en préparation avec Le film Bob’s Burgers devrait arriver le week-end du Memorial Day en 2022. En 2017, lorsque le film a été annoncé pour la première fois, le créateur Loren Bouchard a annoncé qu’il s’agirait d’un film musical mystérieux.

Nous sommes ravis d’être invités à apporter Les hamburgers de Bob au grand écran », a déclaré Bouchard. « Nous savons que le film doit gratter toutes les démangeaisons que les fans de la série ont jamais eues, mais il doit également fonctionner pour toutes les bonnes personnes qui n’ont jamais vu la série. Nous savons également qu’il doit remplir chaque centimètre de l’écran avec les couleurs, les sons et la texture légèrement grasse du monde de Bob, mais surtout, il doit emmener nos personnages dans une aventure épique. En d’autres termes, ce doit être le meilleur film jamais réalisé. Mais pas de pression, non ? »

Les hamburgers de Bob diffusé sur Fox et est actuellement au milieu de la saison 12.





