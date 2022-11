L’acteur de la succession qui a presque rejoint le MCU en tant que Captain America

merveille

Aujourd’hui lauréat de l’Emmy Award grâce à la série HBO produite par Jesse Armstrong, il s’apprêtait à faire partie de Marvel.

©IMDBLa série a déjà diffusé 3 saisons.

Il y a beaucoup de cas de grandes stars de Hollywood qui étaient sur le point de faire le grand saut merveille et, pour une raison ou une autre, ils n’ont pas fini par faire partie de leurs castes. Peut-on parler de Jean Krasinski et son test a échoué à être Capitaine Amériqueou de Timothée Chalamet sera Spider-Manainsi que de mentionner un artiste lauréat du Emmyqu’avant de faire partie de Succession passé les castings de Univers cinématographique Marvel (MCU).

Dans une interview avec Le Sunday Times, Jeremy Strong (Kendall Roy dans Succession) Il a dit qu’on lui avait proposé d’être le capitaine America dans le premier film Steve Rogers dans le MCU. En réalité, le rôle qui lui était proposé était bien moins tentant qu’il n’y paraît : Chris Evans a déjà été embauché pour être Le premier vengeur et ils cherchaient juste quelqu’un qui pourrait être le sosie du capitaine avant de recevoir le fameux sérum.

Lors de l’entretien, Jérémy Fort reconnu qu’à ce moment-là, ils venaient de le rejeter pour faire partie de Cowboys et extraterrestres et que non seulement il était en faillite, mais tout semblait indiquer qu’il n’allait pas avoir de chance dans l’industrie du cinéma et des séries. L’artiste a noté que pendant un certain temps « Je considère » accepter l’offre mais a finalement fini par dire non merveille. « C’est mon histoire à Los Angeles. Ça n’allait jamais m’arriver ici »assuré Fort par rapport à ses possibilités d’acteur.

« Je n’avais pas l’impression qu’ils appréciaient ce que j’avais à offrir. Le lendemain, je suis retourné à New York et j’ai fait une pièce sur un vétéran afghan en fauteuil roulant pendant la panne d’électricité de 2003. »il a pointé Jérémy Fort. Ce qui est curieux, c’est que tant Fort Quoi Chris Evans ils sont allés au lycée ensemble dans le Massachusetts. « Oh non! Cela montre que l’industrie est imprévisible. Mais je suis content que tout se soit bien passé parce que je ne pense pas Jérémy avait un plan Ba dit Chris Evans l’apprentissage de cette histoire.

+Quand Succession revient-il à HBO

les deux dans HBO comme dans votre plateforme diffusion, hbo max, Succession est l’une des séries les plus importantes et les plus consommées. L’histoire de la famille royl’un des plus puissants au monde et propriétaire de la société de communication Waystar Roycoest un regard cru sur la vie des familles les plus riches de la planète (qui pour beaucoup fait la satire la famille murdocpropriétaires de le réseau renard). Renouvelé pour une quatrième saison, il a sorti il ​​y a quelques semaines sa première taquin et, bien qu’il n’ait toujours pas de date de sortie confirmée, on sait qu’il reviendra au deuxième trimestre de 2023.

