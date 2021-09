L’acteur de la mini-série d’horreur Midnight Mass admet qu’il déteste le genre

L’acteur Rahul Kohli a commencé à présenter une carrière extrêmement intéressante dans le domaine de la télévision ces dernières années, notamment après sa participation aux séries paranormales « iZombie » et « The Haunting of Bly Manor », écrite et réalisée par le cinéaste d’horreur vedette Mike Flanagan.

Ce week-end, Flanagan a présenté sa nouvelle collaboration exclusive avec Netflix sous le titre de « Midnight Mass », une mini-série dans laquelle il explore des thèmes tels que la foi et le rétablissement de la perte et du chagrin dans laquelle il a de nouveau fait appel aux talents de Kohli pour faire partie de sa distribution de personnages secondaires.

Malgré la grande affinité avec laquelle le nom de Kohli a commencé à s’associer dans le genre de l’horreur, l’acteur a récemment admis qu’il n’était vraiment pas un fan de ce genre narratif. « Je déteste l’horreur. Je ne peux pas supporter l’horreur. Je n’étais pas fan de l’horreur », a déclaré l’acteur lors d’un entretien avec Men’s Health.

«Je me suis brûlé les doigts quand j’étais enfant. J’étais un enfant très effrayé de tout, effrayé de ma propre ombre « , a déclaré Kohli, avouant que certains films classiques du genre horreur comme » L’Exorciste » lui faisaient trop peur quand il était plus jeune. Il révèle même qu’à ce jour, il reste à l’écart de ce type de films.

Selon Kohli, lorsqu’un film d’horreur est si célébré dans les médias, c’est un signe qu’il « fait ce qu’il est censé faire » (effrayer), alors il préfère à tout prix rester à l’écart de cette production. « J’ai évité ‘Hill House’ tout le temps, puis je me suis inscrit à Bly Manor et j’ai fait mes recherches sur Mike, ce qui signifie que je devais le regarder. Et c’était sacrément effrayant. » commenté.

Bien qu’il ne soit pas fan d’horreur, l’acteur avoue avoir beaucoup aimé travailler aux côtés de Mike Flannagan, assurant qu’il ne souhaite travailler avec aucun autre réalisateur que lui, ce qu’il trouve quelque peu frustrant en raison de l’offre d’emploi, dont une grande partie il a rejeté en attendant que Flanagan lui confirme qu’il réalisera un nouveau projet.

« Messe de minuit » raconte l’histoire d’une communauté isolée sur une petite île avec de fortes divisions parmi ses habitants, qui sont amplifiées par le retour d’un jeune homme en disgrâce et l’arrivée d’un prêtre charismatique, qui semble posséder des capacités surhumaines. La série se compose de huit épisodes écrits et réalisés par Flanagan, tous disponibles dès maintenant sur Netflix.