Pour qu’Álvaro Morte joue un personnage de renommée mondiale en tant que Professeur c’est un jeu d’enfant à côté de ce qui s’est passé : l’acteur de La Casa de Papel cache un histoire inspirante parce qu’il avait une maladie que les médecins ont prédite avec seulement trois mois de vie. L’artiste s’est rétabli, est devenu une star internationale de Netflix et raconte aujourd’hui son expérience de comment a-t-il évité la mort. Émouvant!

Tout remonte à il y a 16 ans, quand Álvaro avait déjà fait ses débuts à la télévision et au cinéma et cherchait sa place dans le métier d’acteur. Sa carrière a été traversée par un défi difficile qui, cependant, a changé sa façon de voir la vie et a fait de lui l’acteur que tout le monde connaît. Un jour, il se rendit à l’hôpital et reçut la pire des nouvelles : une tumeur cancéreuse s’était logée dans sa cuisse gauche et en 90 jours il pouvait mourir.







Álvaro Morte : l’acteur de La Casa de Papel qui a prédit trois mois de vie

« Au début j’ai cru que j’allais mourir, qu’ils me coupaient la jambe… Et rien ne s’est passé. Mais à ce moment-là j’ai pensé : si je meurs dans trois mois, puis-je simplifier les choses ? Ai-je respecté les gens autour de moi et qui m’aiment ? Ai-je été fidèle à mes principes ? », a-t-il rappelé avec le Magazine des cocktails à propos de ses pensées alors qu’il n’avait que 30 ans.

L’acteur s’est accroché à sa volonté de vivre, aux traitements médicaux et à sa foi pour avancer dans un processus qu’il a défini comme « A duré ». L’expérience lui a laissé une leçon forte qu’il ne cesse de partager avec les autres : « Cela m’a amené à profiter du moment, sourire tous les matins et qu’il n’y a rien qui m’enlève ma bonne humeur ».

13 ans après avoir vaincu le cancer, Morte est devenu de manière inattendue un artiste célèbre sur toute la planète. Assimiler autant d’exposition peut être difficile pour n’importe qui, mais il reconnaît que ce qu’il a vécu l’a aidé à s’y retrouver. « Si je laisse cette pression m’envahir, elle viendra contre moi, je préfère vivre dans l’instant. J’ai été très déprimé, donc la pression ne peut pas me vaincre »ajoutée.