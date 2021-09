L’acteur de Hulk et The Wire, Michael K. Williams, retrouvé mort

Michael K. Williams décédé à 54 ans. L’acteur américain a été retrouvé mort dans son appartement new-yorkais lundi après-midi. Williams était l’un des visages les plus importants de la prestigieuse série de HBO, Le fil, où il a donné vie à Omar petit, mais avait également participé à plusieurs succès hollywoodiens tels que 12 ans d’esclavage et même dans le film Ponton, Protagonisée par Edouard Norton.







On suppose que l’interprète est décédé des suites d’une overdose, mais pour le moment, son environnement le plus proche et sa famille n’ont fait aucune déclaration à ce sujet. Or, les enquêteurs auraient retrouvé le reste de la drogue dans son appartement, selon des sources policières au Le New York Post.

Acteur discret avec cinq nominations aux Emmy Awards

Michael K. Williams peut ne pas sembler instantanément oui au public Will Smith ou Tom croisière, mais il est indéniable que l’acteur avait réussi à cimenter une carrière très prestigieuse tant au cinéma qu’à la télévision. Peut-être, bien sûr, son rôle le plus connu est celui d’Omar Little dans la série policière culte, Le fil, mais il a également été présenté dans une autre production de HBO car il était Boardwalk Empire, pour ne citer que quelques exemples.

Sur grand écran, Williams a également joué dans le film primé de Steve McQueen, 12 Years a Slave, RoboCop, The Purge : Anarchy et l’adaptation cinématographique du célèbre jeu Assassin’s Creed, parmi tant d’autres. D’un autre côté, les fans de Marvel se souviendront sûrement de Michael K. Williams pour son rôle dans L’Incroyable Hulk, ce film mettant en vedette Edward Norton dans le premier Hulk à l’écran. Là, l’acteur américain a donné vie à Témoin de Harlem.

