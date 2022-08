L’acteur de House of the Dragon qui était dans Marvel et Harry Potter et à cause de son apparence, vous ne vous souvenez pas de lui

in

Un interprète de la nouvelle série House of the Dragon a joué un rôle important dans un film Marvel et s’est démarqué dans Harry Potter, mais en raison de sa caractérisation, il n’était pas facile à reconnaître.

Le week-end était tout Maison du Dragon avant sa grande attente d’être un spin-off de jeu des trônes, l’une des séries les plus emblématiques de l’histoire de la télévision. Même si un succès modéré était attendu, l’épisode diffusé par HBO sur le service de streaming hbo max a battu le record de la première la plus regardée de l’année par les Américains. Bien que les fans aient apprécié ce qu’ils ont vu, ils ne se souviennent peut-être pas qu’un acteur de la distribution était le chef de file de merveille à l’époque et a joué un rôle important dans Harry Potter.

Après plus de trois ans de la fin de l’émission originale, cette préquelle basée sur le roman est arrivée Feu et sang de George RR Martin, qui se déroule quelque 200 ans avant les événements adaptés entre 2011 et 2019 avec la famille Targaryen au centre de l’intrigue. Ici, nous rencontrerons de nouveaux personnages qui gagneront sûrement l’affection du public, comme celui que tout le monde a déjà vu dans le passé, bien que sa caractérisation ne lui ait pas permis de se souvenir pleinement.

+L’acteur de la Maison du Dragon qui était dans Marvel et Harry Potter

Cette nouvelle histoire tourne autour de la recherche d’un héritier du roi Viserys I Targaryen, qui a comme main du roi un Otto High Tower, personnage joué par Rhys Ifan. Avec une longue barbe et une apparence plus âgée, vous n’avez sûrement pas reconnu que c’est le acteur qui a joué le Dr Curt Connors dans L’incroyable Spider-Man (2012) aux côtés d’Andrew Garfield. Comme les fans le savent, il est également revenu pour Spider-Man : Pas de retour à la maison (2021) alors que le même personnage est devenu Lézard.

Bien que l’acteur ait obtenu son succès dans les séries télévisées des années 80, dans la première décennie du nouveau siècle, il a eu l’opportunité de faire partie de l’une des franchises les plus reconnues du moment. En 2010, il a été choisi pour faire partie de Harry Potter et les Reliques de la Mort : 1ère partie comme Xenophilius Lovegoodle père de Luna qui publie des histoires de théories du complot ou des enquêtes sur des créatures apparemment inexistantes dans son magazine.

En 2022, Rhys Ifans se retrouve face à un personnage comme Otto High Towerqui a eu un accueil mitigé à la sortie de Maison du Dragon étant l’un des rares à affronter Daemon Targaryen, bien que dans le premier épisode, ses véritables intentions ne soient pas claires en gardant le secret si le roi Viserys I est malade. Il ne fait aucun doute qu’il est l’un des joueurs les plus intéressants de la série et les fans le suivront de près.

