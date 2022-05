L’acteur de High School Musical prêt à revenir sur Disney+

in

Disney+

Une figurine Disney participera à High School Musical : The Musical : The Series. Regardez la première bande-annonce officielle de la série avec Olivia Rodrigo !

©IMDBL’acteur de High School Musical revient à Disney.

Le contenu original de Disney+ ils deviennent de plus en plus gros. En ce sens, la série à succès High School Musical : La comédie musicale : La série Il a été renouvelé pour une troisième saison qui devrait sortir cette année. Ce n’est pas tout! Parce qu’il ramènera un acteur qui était autrefois une figure de Disney et qui aura un rôle dans ce nouvel opus de la production avec Olivia Rodrigue.

On parle de Corbin Bleul’interprète qui a participé à la trilogie originale dans la peau de Chad Danfordaccompagnement Zac Efron et Vanessa Hudgens, qui occupaient les premiers rôles. Cependant, son travail a suffisamment convaincu Disney et les fans du film pour avoir sa propre fiction. C’est ainsi qu’en 2007, il s’est démarqué en jouant dans Sautez !une autre des bandes disponibles sur Disney +.

Après une longue tournée en compagnie de Mickey Mouse, l’acteur reprendra son travail avec un caméo dans la série des Lycée musical. Ce ne sera pas la première fois qu’une telle chose se fera, puisque Lucas Grabelqui a donné vie à Ryan Evans, avait également son propre numéro sur la bande. Et c’est que HSMTMTS Cela a commencé en 2019 comme un « hommage » au phénomène Disney, puisque l’intrigue tourne autour des étudiants d’East High, le même endroit où le célèbre film a été tourné.

Alors que dans la première saison, les membres de la classe de théâtre ont préparé une comédie musicale basée sur l’histoire de Troie et Gabriella, dans la deuxième partie, le thème était La belle et la Bête. De quoi parlera la saison 3 ? Situé au Camp Shallow Lake, un camp en Californie, les Wildcats et leurs copains mettront en scène Aventure gelée gelée. Ainsi, les chansons appartenant à Rocher du camp.

Dans le premier look diffusé sur les chaînes officielles Disney+, on distingue que le casting sera dirigé par Olivia Rodrigue (Nini), Josué Basset (Ricki), Matt Cornett (EJ), sophie wylie (Gina), julia lester (Ashlyn), dara renée (Kourney), frankie rodriguez (Carlos), Kate Reinders (Mlle Jenn), Olivia Rose Keegan (Lily) et Adrien Lyes(Jet). De plus, ils participeront Meg Donnellyactrice de DES MORTS-VIVANTSOui Jason Earlefigure de Hannah Montana. Préparez-vous pour sa première prochaine27 juillet!

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été diffusé et qui continuera à être diffusé uniquement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂