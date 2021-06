L’acteur de High School Musical Larry Saperstein se révèle bisexuel

Larry Saperstein joue Big Red dans High School Musical: The Musical: The Series sur Disney +.

Comédie musicale au lycée : La comédie musicale : la série La star Larry Saperstein est devenue bisexuelle dans une toute nouvelle vidéo TikTok.

Les fans de la Lycée Musical franchise saura déjà que Larry Saperstein est l’acteur derrière Big Red dans Comédie musicale au lycée : La comédie musicale : la série. Big Red est le meilleur ami de Ricky (Joshua Bassett) et il finit par faire de la technologie pour la production d’East High de High School Musical dans la saison 1 après les auditions de Ricky pour la série. Il sort aussi avec Ashlyn (Julia Lester).

En l’honneur du mois de la fierté, Larry s’est rendu sur sa page TikTok pour se révéler publiquement bisexuel auprès de ses fans et followers

La star de High School Musical, Larry Saperstein, apparaît comme bisexuelle dans la vidéo TikTok. Photo : Frazer Harrison/Getty Images, @larysaperstein via TikTok

Hier (2 juin), Larry a posté une vidéo TikTok de lui écoutant le son populaire de TikTok : « International Super Spy » par les Backyardigans alors que les paroles « il y a une chose que vous pouvez attendre de moi et c’est l’inattendu » jouées. Larry a également mis une légende qui disait » joue un personnage avec une petite amie à la télévision » dans la vidéo. Il est ensuite sorti officiellement en ajoutant « is bi irl ».

Parallèlement à la vidéo, Larry a écrit : « Est-ce vraiment si inattendu que la #fierté ». La vidéo a rapidement accumulé plus d’un million de likes avec des amis et des fans félicitant Larry dans les commentaires.

Larry a également célébré le mois de la fierté la veille en tweetant: « J’ai T moins 30 jours pour comprendre comment faire glisser afin que je puisse faire un look avant la fin du mois (#HappyPrideMonth, je vous aime TOUS SO MUCH) ».

J’ai T moins 30 jours pour trouver comment faire du drag pour pouvoir faire un look avant la fin du mois 🤪 (#HappyPrideMonth Je vous aime TOUS TROP ️‍🌈) – Larry Saperstein (@LarrySaperstein) 1 juin 2021

Larry est l’un des nombreux membres de la distribution queer dans Comédie musicale au lycée : La comédie musicale : la série. Julia Lester est ouvertement pansexuelle. Frankie Rodriguez et Joe Serafini sortent actuellement ensemble et Joshua Bassett est récemment sorti aussi.

Félicitations Larry !

