L’acteur de Harry Potter qui n’était que 30 minutes dans la saga et est l’un des plus aimés

2001 a été l’une des années les plus incroyables pour l’industrie cinématographique. Parmi tant de premières, deux des sagas les plus importantes du genre fantastique et du monde du cinéma en général sont nées. Tellement de Le Seigneur des Anneaux Quoi Harry Potter ils ont lancé leurs histoires sur grand écran. Alors que le premier s’est terminé comme une trilogie en 2003, le second a duré huit films et une décennie, en plus de sortir un spin-off intitulé Animaux fantastiques.

Les protagonistes de Harry Potter, Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson, ils sont devenus des figures très importantes pour le cinéma. Aujourd’hui, tout projet qui veut les embaucher sait qu’il est garanti d’attirer un public qui est tombé amoureux d’eux il y a deux décennies, alors qu’ils n’avaient que 11 ans. Cependant, ils n’étaient pas les seuls à gagner le cœur des fans.

Un autre des acteurs que les adeptes de Harry Potter s’est toujours démarqué Tom feutre, la personne chargée d’interpréter Draco Malfoy. Ceux qui ont lu les livres connaissent très bien l’importance de ce personnage, qui a fait la distinction entre devenir Mangemort et suivre Lord Voldemort, ou redressez-vous et suivez le chemin du bien. En fait, son devoir était d’assassiner Albus Dumbledore, pour démontrer son dévouement au redoutable méchant.

Malgré son poids dans l’arc narratif de la saga magicienne de Poudlard, les films ont considérablement diminué le nombre d’apparitions de Drago. Si vous ne vous êtes jamais demandé combien de temps il était à l’écran, vous serez surpris par la réponse. Sur les 19 heures et 40 minutes qui composent la saga cinématographique de Harry Potter, Felton il n’apparaît que 31 minutes et 30 secondes à l’écran.

D’autres cas emblématiques comme celui de Tom Felton

Ceux qui sont encore choqués par l’impact de Felton au Harry PotterIls doivent savoir que leur cas n’est pas isolé. L’AcadémiePar exemple, vous avez plusieurs exemples d’artistes qui, avec peu de temps d’écran, ont été nominés ou ont remporté un oscar. Le record l’a Hermione baddeley, qui avec 2 minutes et 20 secondes dans Chambre au top Il lui suffisait d’être nominée pour la meilleure actrice dans un second rôle. Au Réseau, Béatrice droite établi le record en recevant une statuette pour cette catégorie, alors qu’il n’a passé que 5 minutes et 40 secondes à l’écran.

