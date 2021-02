Derrière tes yeux piétiné sur Netflix depuis sa première le 17 février et est déjà positionné comme le plus vu sur la plateforme dans le monde. La mini-série est un Thriller psychologique britannique qui se démarque par son intrigue et par la performance de son casting. Un de ses acteurs a un visage familier car il a travaillé sur Game Of Thrones et peut-être que vous ne vous en souvenez pas: il s’agit Robert Aramayo. Qui est-ce?

« Basé sur le roman le plus vendu avec cette fin choquante. Derrière ses yeux se déroule la vie enchevêtrée de Louise, une mère célibataire, et du couple marié Adele et David. Leur histoire est à la fois romantique, passionnante et tordue, avec une fin rien de moins que choquant « , est le synopsis officiel de la production inspirée du livre de Sarah Pinborough et cela a aussi la participation de Brun Simona (Louise), Eve Hewson (Adele) et Tom Bateman (David).







L’acteur de Game of Thrones qui est dans Derrière vos yeux, le nouveau hit de Netflix

Aramayo joue Rob: une amie d’Adele qui a écrit dans un vieux journal où elle racontait des terreurs nocturnes similaires à celles que vit Louise L’acteur de 28 ans a un rôle de premier plan dans l’histoire et son caractère laissait au public plus de doutes que de certitudes. La deuxième saison n’est pas encore confirmée, bien que l’auteur ait déclaré que la fin est « assez fermé ».

Robert Aramayo dans Derrière ses yeux sur Netflix



Robert Aramayo sur Game Of Thrones de HBO



Le visage de Rob était probablement familier à plus d’une personne parce que l’artiste était dans quatre épisodes de Game of Thrones dans la saison 6 en tant que jeune Ned Stark. De plus, il a participé à un chapitre de Mindhunter de Netflix en 2019 sous le rôle de Elmer Wayne Henley Jr.

L’acteur britannique d’origine espagnole a commencé à jouer à l’âge de sept ans et a également travaillé dans des films tels que Animaux nocturnes, Galveston et Kingsman: le grand jeu. Il a récemment été jeté dans le rôle de Beldor dans la prochaine série de Le Seigneur des Anneaux préparé par Amazon Prime Video.