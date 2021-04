L’acteur de Game of Thrones n’a pas encore vu la dernière saison

Après ses débuts en 2011, «Game of Thrones», une adaptation télévisée de la saga fantastique épique «A Song of Ice and Fire» est lentement devenu l’un des phénomènes culturels les plus importants du 21e siècle, positionnant le travail de George RR Martin comme l’un des le plus populaire du genre.

A lo largo de siete temporadas, ya pesar de que las últimas dos se habían alejado de la visión de Martin debido a que su saga aún se mantiene inconclusa, HBO había logrado conmocionar a las audiencias de todo el mundo, quienes esperaban impacientes el desenlace de cette histoire. Et puis la huitième saison est arrivée.

Ce n’est un secret pour personne que la dernière saison, en termes généraux, n’a pas plu à la grande majorité de ses adeptes, qui ont vu les figures de David Benioff et Dan Weiss comme les méchants responsables d’une telle calamité, ce qui a empêché l’acteur Michael McElhatton voir la conclusion de la série.

McElhatton a été chargé de jouer Roose Bolton jusqu’à la mort de son personnage dans la saison cinq. Lors d’une récente conversation avec Express, l’acteur a révélé que ce sont les mauvaises critiques vers la fin de la série qui l’empêcheraient de la voir.

«Je n’ai pas vu la dernière saison. Je les ai toujours vus un peu tard, je les ai adorés, mais je n’avais pas hâte de la voir. Et puis j’ai pensé la revoir un jour, mais elle a eu une réaction tellement négative, n’est-ce pas? Je veux dire, j’ai été vraiment déçu. Et c’est dommage, mais je la verrai un jour. »

McHelhatton assure que «Game of Thrones» a fini par être victime de son propre succès, allant jusqu’à se demander comment quelque chose d’aussi grand, de roman et d’original peut rester le même pendant huit saisons. «Finalement, quelque chose a dû céder. Dans un sens, il aurait peut-être été préférable de terminer en sept saisons », conclut-il.

La huitième saison de « Game of Thrones » est celle qui a eu la tâche difficile de conclure trop de lignes narratives dans un espace de seulement huit épisodes, donc beaucoup d’entre eux ont dû être résolus à la hâte. Malgré des réactions de division à sa fin, HBO tentera de raviver l’intérêt des fans grâce à une nouvelle série dérivée, la plus grande étant « House of the Dragon », qui racontera l’histoire de la dynastie Targaryen.