L’acteur de Game of Thrones, Esmé Bianco, poursuit Marilyn Manson, l’accusant d’agression sexuelle

L’acteur Esmé Bianco a poursuivi vendredi l’icône du rock gothique Marilyn Manson, l’accusant d’agression sexuelle.

Le procès civil fédéral, déposé devant un tribunal californien, allègue que Manson, de son vrai nom Brian Warner, a commis plusieurs agressions sexuelles violentes, un viol et d’autres abus au cours des années 2009 à 2013. Il accuse également Manson, son ancien Le directeur Tony Ciulla et la société de gestion de Ciulla ont violé les lois sur la traite des êtres humains en recourant à la fraude sous la forme de «promesses de travail» connues pour être frauduleuses et en recourant à la «force et / ou menaces de force» pour obtenir du travail non rémunéré.

La poursuite a été déposée car Manson est déjà sous enquête criminelle par les autorités californiennes. En février, le comté de Los Angeles a annoncé que Manson faisait l’objet d’une enquête sur des allégations d’agression sexuelle après que plusieurs femmes se soient présentées à des comptes publics de violence ou d’inconduite sexuelle.

«Bien que nous comprenions que les enquêtes criminelles sont toujours en cours, il est essentiel que nous explorions toutes les voies possibles pour le tenir responsable des actes horribles qu’il a commis», a déclaré Jay Ellwanger, l’avocat de Bianco.

Esme Bianco assiste à la première de la saison « Game Of Thrones » le 3 avril 2019 à New York. Jeff Kravitz / FilmMagic pour HBO

Bianco, une actrice anglo-américaine, est surtout connue pour son rôle récurrent de Ros dans l’émission de HBO « Game of Thrones ».

« Pendant trop longtemps, mon agresseur a été laissé sans contrôle, rendu possible par l’argent, la renommée et une industrie qui a fermé les yeux », a déclaré Bianco dans un communiqué.

« Malgré les nombreuses femmes courageuses qui se sont prononcées contre Marilyn Manson, d’innombrables survivants restent réduits au silence et certaines de leurs voix ne seront jamais entendues. Mon espoir est qu’en élevant la mienne, j’aiderai à empêcher Brian Warner de briser plus de vies et d’autonomiser d’autres victimes pour demander leur propre petite mesure de justice. «

En février, l’acteur Evan Rachel Wood, l’ancien partenaire de Manson, a déclaré qu’il l’avait «horriblement» maltraitée.

NBC News n’a pas pu atteindre Manson.

Ciulla n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de NBC News.

Le dernier message de Manson sur Instagram est une déclaration partagée après que Wood ait rendu public ses allégations pour la première fois en février: « De toute évidence, mon art et ma vie ont longtemps été des aimants pour la controverse, mais ces récentes affirmations à mon sujet sont d’horribles distorsions de la réalité. Mes relations intimes ont toujours été entièrement consensuels avec des partenaires partageant les mêmes idées. Peu importe comment – et pourquoi – d’autres choisissent maintenant de déformer le passé, c’est la vérité. «

