L’acteur de Full Monty dit qu’il a été injustement viré par Disney de la série Sequel

Après son départ soudain d’une série suite pour Le plein Monty l’année dernière, l’acteur Hugo Speer parle de ce qui s’est passé. En 1997, Speer faisait partie de la distribution d’ensemble de Le plein Monty, une comédie britannique sur un groupe d’hommes au chômage qui deviennent des strip-teaseurs improbables. Une série de suites, qui a également été doublée Le plein Monty, a été récemment développé par Disney. Il devrait sortir ce mois-ci en streaming sur Hulu aux États-Unis et Disney + au Royaume-Uni.





Dans la nouvelle série, Speer reprend son rôle de Guy de la version long métrage de Le plein Monty. Dans une nouvelle conversation avec le Daily Mail, l’acteur a expliqué comment les choses se sont détériorées sur le plateau, ce qui a entraîné son licenciement et une réputation ternie. Alors que Disney ne ferait que déclarer publiquement que Speer a été licencié de la production après des allégations de « conduite inappropriée », la nouvelle interview de l’acteur partage plus de détails sur ce qui s’est passé de son côté de l’histoire. Speer dit que cela se résumait à un très mauvais timing lorsqu’il se changeait sur le plateau, affirmant qu’il avait été exposé à une femme membre de l’équipe par accident.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Selon Speer, une coureuse d’une vingtaine d’années avec peu d’expérience cinématographique a frappé à la porte de sa caravane alors qu’il se changeait. Il a dit à la personne de tenir « une minute », mais cette demande a été soit ignorée, soit ignorée, car la porte s’est ouverte un instant plus tard. Speer dit qu’il était entièrement nu à l’époque et s’est précipité pour cacher son corps derrière l’armoire pendant que le coureur engageait une conversation avec lui pendant environ 30 secondes. L’acteur dit qu’il n’a pas beaucoup plus pensé à l’incident, à part trouver étrange que la personne ne soit pas partie immédiatement. Cependant, il a été approché par un producteur six jours plus tard et lui a dit qu’il y avait eu des plaintes concernant l’incident.

« ‘J’ai dit quoi?’ Je n’ai jamais, en 31 ans, eu une seule plainte à propos de ma conduite. Il m’a dit : « On t’a vue déshabillée dans ta caravane » », explique Speer. « Je n’y croyais pas. J’ai dit : ‘OK, c’est ma caravane. C’est là que je m’habille et me déshabille.’ Il a dit : ‘C’est sérieux.’ J’ai dit : « Waouh, arrête. Qu’est-ce qui est sérieux ? Qu’est-ce qui se passe ? »

Il a ajouté: « Je suis un homme de 55 ans, marié et heureux, avec deux jeunes enfants. Je ne vais pas commencer à devenir un clignotant après toutes ces années dans le métier. J’ai été tellement choqué qu’on me dise que j’allais J’ai essayé de repenser et je me suis souvenu du coureur, mais elle n’avait rien dit depuis qu’elle m’avait ouvert la porte. Pas « c’était un peu gênant ». Rien. Nous avons juste continué faire notre travail. »

En relation: La bande-annonce de la série Full Monty Sequel amène les strip-teaseuses de Sheffield à Disney +





La série Full Monty Sequel coupée Hugo Speer en vrac

À ce stade de la production, Speer avait encore quelques scènes à filmer, mais un producteur exécutif lui a dit qu’il devait rentrer chez lui jusqu’à ce que la controverse « soit terminée ». Le producteur aurait dit à l’acteur que Disney voulait « être vu comme faisant ce qu’il fallait ». Après avoir été renvoyé chez lui, cependant, une autre plainte a été déposée par un créateur de costumes qui a affirmé avoir vu l’acteur passer devant la porte ouverte de sa caravane sans vêtements. Speer serait officiellement licencié du projet avec son personnage retiré de la série au-delà de ce point.

« Les caravanes sont sombres et étouffantes. S’il fait chaud, on sait que la porte est ouverte, mais j’aurais dû être plus prudent dans ce cas, car je me changeais », a déclaré Speer à propos de cette situation et du costume. Le créateur a reconnu que l’acteur ne l’avait même pas regardée. « Je ne savais pas que quelqu’un se trouvait dans les environs ou pouvait voir dans ma caravane. Si j’ai mis quelqu’un mal à l’aise, j’en suis extrêmement désolé. »

La femme de Speer, Vivienne, l’a soutenu. Le couple marié a décrit l’épreuve comme ayant un effet néfaste sur leur vie, Speer qualifiant la couverture médiatique de l’incident de « jour le plus humiliant » de sa vie. Vivienne dit qu’elle avait même peur de quitter le côté de son mari car le licenciement l’avait émotionnellement dévasté.

« Hugo était dans un état d’anxiété extrême », explique-t-elle. « Il souffrait de dépression, d’insomnie, d’épuisement, de cauchemars. Il tremblait. Son cœur battait la chamade. Au cours des jours suivants, le sujet du suicide a commencé à être abordé. J’avais peur qu’il fasse une crise cardiaque à cause de tout le stress . C’est faux. Tellement faux. »

Speer envisageait de poursuivre Disney en justice pour le licenciement, bien qu’il ait finalement abandonné l’affaire, préoccupé par les « milliers et milliers de dollars » qui devraient être dépensés pour une telle bataille juridique. Cependant, Speer dit qu’il a refusé une demande de signature d’une NDA sur ce qui s’est passé sur le film, car il n’était pas disposé à leur laisser sa « voix ».

« Ils ont pris mon travail. Ils ont pris ma réputation. Ils ont pris mon argent. Ils ont pris ma santé mentale. Et maintenant, ils voulaient ma voix », a déclaré Speer. « Non, tu ne peux pas me bâillonner. Tu ne gâches pas ma vie, tu ne ruines pas potentiellement ma carrière et tu ne me bâillonnes pas pour protéger ta réputation. Tu sais quoi ? Tu ne peux pas. Je ne veux pas que quelqu’un d’autre le fasse. devons traverser l’enfer que ma famille et moi avons traversé. »

Pendant ce temps, une déclaration de Disney traitant de la situation se lit comme suit : « L’année dernière, nous avons été informés d’allégations de conduite inappropriée de la part d’Hugo Speer sur le tournage de Le plein Monty. Comme le veut la politique, une enquête indépendante a été lancée. À son achèvement, la décision a été prise de résilier son contrat, avec effet immédiat. »