L’acteur de Friends Mike Hagerty est décédé

Hollywood

La nouvelle a été confirmée par l’un de ses partenaires de tournage de sa récente série, Quelqu’un, quelque part. Il avait 67 ans et était connu pour avoir incarné Treeger dans la célèbre sitcom.

©IMDBHagerty avec Jennifer Aniston.

Ce vendredi la perte d’un des nombreux acteurs de Hollywood qui faisaient partie de copains entre 1994 et 2004. Mike Hagertyartiste qui a su donner vie à Treeger dans la sitcom, il est décédé à l’âge de 67 ans. Hagerty était dans la série créée par Martha Kauffman et David Crane dans un total de 5 épisodes, dont le premier a été diffusé en 1995, tandis que la dernière fois que les fans ont vu son personnage, c’était en 2001.

Celui chargé d’annoncer la nouvelle de la mort de Hagerty était l’actrice Bridget Everettavec qui l’artiste a partagé le rôle principal dans l’une des séries diffusées par HBO, Quelqu’un, quelque part. Pour informer tout le monde de la nouvelle, il a fait un post sur son compte Instagram Où il a écrit: « Avec une grande tristesse, la famille de Michael G. Hagerty a annoncé sa mort hier à Los Angeles..

Jusqu’à présent, les causes de la mort de l’acteur de 67 ans n’ont pas été révélées. « Un acteur de caractère bien-aimé, son amour pour sa ville natale de Chicago et sa famille ont été les pierres angulaires de sa vie »a écrit Everett dans la publication, où il a également complété qu’il sera « très raté »après avoir énuméré les membres de sa famille : sa femme Marie Catherinesa soeur Mary Ann Hagerty Et votre fille méga.

Alors, Everett Il a fait un autre post où il a également dit: « J’ai aimé Mike depuis que je l’ai rencontré. C’était très spécial. Chaleureux, amusant, convivial. Nous sommes dévastés par sa mort. ». Parmi les séries les plus connues dont il faisait partie, figuraient plusieurs comédies telles que Brooklyn neuf-neuf, Communauté Oui Calme ton enthousiasmeainsi que des drames comme Urgences, joie, CSI Oui L’anatomie de Grey.

L’épisode le plus populaire de Friends with Hagerty

qui ont vu copains et garder leurs caractères très à l’esprit, ils se souviendront très bien de ce qui a été fait par Hagerty dans ses 5 épisodes de la série. Outre la dispute avec les filles (notamment avec Rachel à cause de la façon dont il disposait des cartons de pizza), son moment emblématique de la série était celui où il devait danser avec Joey. le caractère de Matt LeBlanc promis de l’aider à apprendre les mouvements essentiels pour bouger sur la piste de danse et pouvoir danser avec la fille qu’il aimait, en échange de ne pas l’expulser Monique et Rachel de l’immeuble.

