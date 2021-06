L’acteur de « Friends » dévoile son combat contre le cancer

Tout au long de ses dix saisons à l’antenne, « Friends » présentait une vaste mosaïque de personnages secondaires aussi attachants et amusants que leurs propres rôles principaux. James Michael Tyler, qui jouait Gunther, le gérant sarcastique du café Central Perk, a récemment révélé qu’il souffrait d’un cancer de la prostate de stade 4.

James Michael Tyler a récemment parlé de son diagnostic lors d’une apparition sur TODAY, expliquant que c’était sa santé qui l’avait empêché d’apparaître lors de la récente réunion « Friends » sur HBO Max. Comptant sur des génériques dans des séries telles que « Sabrina l’adolescente sorcière » et « Scrubs », l’acteur assure qu’il a été diagnostiqué en septembre 2018, mais que le cancer a muté « juste pendant la pandémie ».

« On m’a diagnostiqué un cancer de la prostate avancé, qui s’est propagé à mes os », a déclaré Tyler AUJOURD’HUI. « Je suis confronté à ce diagnostic depuis presque trois ans. Vous êtes maintenant au stade 4. Stade avancé du cancer. Donc finalement, vous savez. Ça va probablement m’attraper. »

James Michael Tyler souligne qu’il avait 56 ans lorsque le diagnostic a été posé, il a donc été testé pour le PSA, qui est un antigène spécifique de la prostate, qui s’est avéré avoir un nombre élevé, et que lors de l’examen des résultats de ses analyses de sang , il savait que quelque chose se passait, recevant rapidement l’appel de son médecin pour venir à son bureau.

L’acteur de « Friends » dit que l’hormonothérapie a fonctionné « étonnamment bien » pendant un an, lui permettant de « fonctionner normalement », mais le cancer s’est propagé à ses os et à sa colonne vertébrale pendant la pandémie, provoquant une paralysie dans la partie inférieure de votre corps. Tyler note qu’il a déjà commencé un traitement de chimiothérapie et cherche à faire connaître les tests et les traitements dans les diagnostics précoces

Tyler a révélé que c’était sa décision d’apparaître virtuellement via Zoom à la réunion «Friends», à laquelle ont assisté Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, David Schwimmer et Matt LeBlanc, qui a conduit à une tenue 17 ans après la fin de la série à la télévision. Tyler souligne que la raison pour laquelle il voulait que son apparence soit virtuelle était de ne pas lui baisser le moral sur le plateau d’enregistrement.

Tyler souligne que les producteurs et le casting principal de « Friends » connaissaient déjà son état à l’avance, et que Schwimmer a été celui qui a été en contact avec lui principalement via Instagram, concluant qu’il ne cherche qu’à sauver « même un vie » avec son témoignage.