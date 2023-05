L’acteur de Freddy Krueger, Robert Englund, revient sur ses 50 ans de carrière et révèle pourquoi il ne jouera plus Freddy

Tel que rapporté par Variety, star Robert Englund a eu de nombreuses réalisations notables au cours de sa longue carrière dans l’industrie du divertissement. Au fil des ans, Englund a joué dans une série de science-fiction populaire, exprimé des personnages de jeux vidéo, réalisé des films et joué dans un certain nombre d’émissions de télévision et de films.





Pourtant, selon le point de vente, Englund sait qu’il est surtout reconnu pour avoir joué le personnage d’horreur emblématique Freddy Krueger dans huit des Cauchemar sur Elm Street des films et une série télévisée. Le documentaire à venir Rêves et cauchemars hollywoodiens : l’histoire de Robert Englund (qui sort le 6 juin) examine les expériences de la star dans l’industrie.

Englund a déclaré: « Je sais qui sont les icônes. Je ne suis pas une icône. Peut-être que Freddy Krueger l’est, mais je ne le suis pas. Je ne suis qu’un acteur de personnage, un acteur utilitaire qui a eu beaucoup de chance. »

En plus de sa modestie à jouer son personnage infâme, les premiers moments de carrière d’Englund révèlent également des expériences inattendues (et mémorables). Cela comprend la lecture pour Han Solo dans Star Wars et pousser son colocataire Mark Hamill à auditionner pour Luke Skywalker, et collecter des feuilles pour aider à transformer Pasadena, en Californie, en une rue du Midwest de l’Illinois pour Halloween.

Englund a ensuite obtenu sa grande pause en jouant Willie dans la série V de franchise extraterrestre diffusée de 1983 à 1985.

C’est pendant une pause du tournage de la série extraterrestre qu’Englund a auditionné pour A Nightmare on Elm Street de Wes Craven, un rôle qui a vu Englund revenir à plusieurs reprises pour suite après suite. Le succès de la franchise a plu à Englund, qui était heureux de voir le genre d’horreur prospérer.





Robert Englund a déclaré : « L’horreur est le punk rock du cinéma à sa manière »

Il a déclaré: « J’ai senti qu’il y avait un changement culturel que les gens reconnaissaient. L’horreur est le punk rock du cinéma à sa manière. Il y avait une reconnaissance de la pulpe comme un excellent ingrédient dans notre monde culturel. Il y a de la place pour la pulpe et le mélodrame, et la porte s’ouvrit plus grand pour l’horreur. »

La dernière performance d’Englund en tant que méchant d’horreur classique était Freddy contre Jason en 2003. Moins d’une décennie plus tard, le personnage a été refondu pour le remake de Elm Street en 2010, qui a vu Jackie Earle Haley s’attaquer au rôle de Freddy. Pourtant, malgré le contrecoup de la refonte des fans d’horreur, Englund a beaucoup de respect pour la performance de Haley.

Englund a déclaré: « Jackie est tellement bon, un acteur merveilleux, donc je ne pense pas que ce soit ça. J’ai toujours pensé que Freddy était décrit comme un tueur d’enfants. Alors quand ils ont fait de Freddy un agresseur d’enfants [in the remake], ce n’est pas ce qu’est Freddy, je ne pense pas. En l’emmenant dans un endroit si sombre, il n’y a pas de place pour que la personnalité de Freddy soit exploitée. »

Quant à ses réflexions sur l’avenir de la franchise Elm Street, Englund a partagé ses réflexions sur la façon dont Elm Street pourrait fonctionner de nos jours.

Il a déclaré: « Vous devriez faire face à la technologie et à la culture. Par exemple, si l’une des filles était une influenceuse, il serait intéressant pour Freddy de hanter d’une manière ou d’une autre son subconscient et de se manifester, peut-être d’exploiter tous ceux qui la suivaient. »

Pourtant, même si Englund voit un moyen pour la franchise de continuer, il a déclaré que ses jours de représentation du personnage étaient terminés.

Englund a déclaré: « Je suis trop vieux et gros pour jouer Freddy maintenant. Je ne peux tout simplement plus faire de scènes de combat pendant plus d’une prise, j’ai mal au cou et au dos et de l’arthrite au poignet droit. Alors j’ai Je dois raccrocher, mais j’adorerais faire une apparition. »

La star a également réfléchi à qui il pourrait potentiellement voir prendre le relais de Freddy, excité par la suggestion d’un fan que Kevin Bacon s’attaque au rôle.

Englund a déclaré: « Je sais qu’il respecte le genre, et c’est un si bon acteur physique. Je pense que dans les silences et dans la façon dont Kevin bouge – ce serait intéressant. »