L’acteur de Disney devenu la star du porno Maitland Ward revient à la télévision

L’ancien acteur de Disney devenu star du porno Maitland Ward reviendra à la télévision.

Maitland, qui s’est d’abord fait un nom en Garçon rencontre le monde, a commencé à travailler dans l’industrie du cinéma pour adultes et a récemment fait un OnlyFans.

Elle dit qu’elle en fait plus que ce qu’elle a fait dans sa carrière d’actrice, ajoutant qu’elle est « très chanceuse », car elle reçoit six chiffres par mois de OnlyFans.

Mais elle partagera son temps entre les deux quand elle commencera à tourner pour une nouvelle sitcom télévisée appelée Le grand moment en mai.

Selon le New York Post, il sera basé sur une «superstar adulte de renommée mondiale».

Crédit: PA

Maitland a déclaré à la publication: « Je veux tuer les deux industries. J’aime et embrasse les deux. Le fait d’être audacieux et libre dans ma sexualité et ainsi de suite m’a vraiment donné ce pouvoir. Quand j’étais comme cette fleur innocente, j’étais laisser tout le monde dicter ce que je dois faire ou ce que je devrais être. «

L’émission suivra le personnage de Ward, qui a eu une carrière dans le porno réussie avant d’être invité à sauver un studio de cinéma.

Elle est jumelée à un « écrivain en herbe et à maman ringard » qui donne une nouvelle perspective sur son travail pour aider le studio.

Maitland a ajouté: « Ça va avoir de la nudité, mais ça va être léger. Ça ne va pas être comme, bubblegum. »

Mais elle ne regrette pas ses choix de carrière.

Elle a dit: « Quand les gens disent toujours: 'Oh, le porno va vous ruiner. Vous ne serez plus jamais vu par le grand public. Personne ne voudra plus jamais vous embaucher et le porno le gâchera. Cela m'a redonné ma carrière d'actrice. C'est vraiment possède. »

Crédit: PA

Parlant de son changement de direction, elle a déclaré: «C’était il y a longtemps, j’avais laissé le monde de la télévision derrière moi.

«Si je voulais être sexy, j’entendrais: ‘Oh, non, tu as trop chaud pour ça.’ Et dans beaucoup d’auditions, ils ne me verraient que comme ça Garçon rencontre le monde type de personne et ils ne me verraient pas autrement.