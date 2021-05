L’acteur de Dexter Julie Benz a eu une attaque de panique avant de se faire dire que Rita Bennett était tuée

Julie Benz dit qu’elle a eu une crise de panique avant qu’on lui dise que son personnage allait être tué Dexter.

L’acteur a joué le rôle de Rita Bennett dans la série à succès, mais a été limogé après quatre saisons dans la série.

Apparaissant sur le À l’intérieur de toi podcast, la femme de 49 ans a été interrogée sur son « pire moment » dans l’entreprise.

Se rappelant la fois où elle a appris qu’elle ne ferait plus partie du thriller sanglant, elle a déclaré: « Se faire tuer Dexter était assez mauvais, je n’avais aucune idée de ce qui allait arriver. »

Interrogée sur le moment où elle a été informée, Julie a déclaré: «Environ trois jours avant.

«Ils m’ont appelé le jour de mon congé pour faire de l’ADR, puis ils m’ont appelé dans la salle des producteurs, et je savais que je marchais de la scène ADR à la salle des producteurs.

«Lorsque vous êtes appelé dans la salle des producteurs, vous êtes tué dans une émission, c’est juste que vous le savez.

Julie Benz a déclaré avoir eu une crise de panique lorsqu’elle a été coupée de Dexter. Crédit: Showtime

Discutant de sa santé mentale, Julie a expliqué: « Ouais, je souffre d’attaques de panique, et j’ai commencé à avoir une crise de panique et j’ai appelé mon manager à l’époque et j’ai dit: ‘Oh mon Dieu, je pense qu’ils me tuent’ .

« Et c’est ce qu’il a dit, il était, comme, ‘Très bien, gamin’, parce qu’il sait que je souffre d’une crise de panique, ‘Entrez et sortez aussi vite que vous le pouvez, dites simplement merci et sortez’.

«Et puis j’ai appelé mon mari, qui était mon petit ami à l’époque, et il n’est pas dans le business, et j’ai dit: ‘Oh mon Dieu, je vais au bureau des producteurs, je pense que je me fais tuer la série ‘, et il a dit:’ Peut-être qu’ils vous donnent une augmentation ‘, ce qui m’a vraiment brisé le cœur parce que j’étais,’ Non, vous n’obtenez pas une augmentation de cette façon ‘.

«Et puis il a dit la même chose:« Entrez et sortez aussi vite que vous le pouvez et je vous retrouverai à la maison ».

«Alors j’ai essayé d’entrer et de sortir aussi vite que possible, comme, je suis entré dans la pièce et j’ai dit: ‘Je sais de quoi il s’agit … merci beaucoup pour ces quatre bonnes années, j’ai apprécié chaque moment.. ‘

« Avant de dire un mot, j’ai dit: » Je suis assez intelligent pour savoir ce qui se passe, alors merci pour ces quatre bonnes années, parlons demain « .

« Et je sens la crise de panique venir. Ils voulaient avoir une conversation et alors j’ai dû m’asseoir. »

Julie a ensuite expliqué qu’en plus du fait qu’elle était de plus en plus bouleversée et agitée par tout l’événement, elle était également en sueur et se sentait très « vulnérable ».

Elle a expliqué: «Donc, je n’étais que dans un soutien-gorge de sport et une paire de leggings, et je suis allée faire de l’ADR de cette façon.

« Donc tout ce à quoi je pouvais penser était ce film où le gars se sépare alors qu’il est nu, Oublier Sarah Marshall, c’est tout ce à quoi je pouvais penser, comme «je n’ai pas de chemise et je perds mon travail». Genre, je me sentais si vulnérable. »

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait pleuré, Julie, qui a admis avoir suivi une thérapie, a répondu: «Je l’ai fait, je ne voulais pas. [bawling], J’étais vraiment bouleversé.