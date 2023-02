L’acteur de Deep Space Nine, James Darren, parle de jouer Vic Fontaine et d’agir avec Avery Brooks

James Darrenqui est connu pour incarner Vic Fontaine sur Star Trek : Deep Space Ninea récemment rencontré l’officiel Star Trek site de franchise, StarTrek.com, pour discuter de son expérience de tournage de la saison 7, épisode 15, « Badda-Bing, Badda-Bang », dans lequel des gangsters holographiques prennent le contrôle du salon de Fontaine. Écrit par Ira Steven Behr et Hans Beimler, l’épisode est une ode aux films de braquage de casino classiques et un favori parmi les fans.





Bien que l’épisode inspiré de Las Vegas soit désormais un favori des fans, il était considéré comme un risque à l’époque et a surpris le casting de DS9. L’acteur de Vic Fontaine a déclaré à l’intervieweur de StarTrek.com, Jay Stobie, « L’idée de faire ‘Badda-Bing, Badda-Bang’ a surpris tout le casting, mais Ira n’est jamais à court de surprises. Il propose ces merveilleuses idées que vous ne pouvez tout simplement pas croire. J’ai entendu parler de cette émission quand tout le monde l’a fait, peut-être une semaine environ avant que nous recevions les scripts. Le concept était passionnant pour moi, j’ai adoré.

Darren a poursuivi en disant que cela « l’avait ramené » à une époque qu’il connaissait bien. « Frank Sinatra, Dean Martin et Sammy Davis Jr. – ils étaient tous amis pour moi », a-t-il ajouté. « Je me souviens des bons moments passés au salon du Sands [Hotel and Casino] avec Franck, Sammy, Nancy [Sinatra] Jr., et beaucoup d’autres amis de Frank après son émission. Je donnerais une année de ma vie pour passer juste une semaine là-bas, c’est à quel point ces moments étaient spéciaux. »





James Darren : « J’ai adoré… Tout le monde. »

Darren a également discuté de ses expériences sur le plateau avec les acteurs et l’équipe de DS9, disant que l’équipage a montré son appréciation pour Vic à la fois sur et hors de l’écran. L’acteur a déclaré que l’ensemble de la distribution et de l’équipe lui avait donné l’impression qu’il « était là depuis des années », à partir du moment où il a mis les pieds sur le plateau pour filmer son premier épisode, « His Way ». À partir de là, Darren a continué à développer des relations plus profondes avec le reste de la distribution. « J’aimais… tout le monde », a-t-il déclaré à StarTrek.com. « Il n’y avait pas une seule personne avec qui je n’avais pas de bonnes relations, que ce soit sur le plateau, à l’écran ou en dehors. Ils étaient tous incroyablement prévenants et gentils, c’est le moins qu’on puisse dire. »

Darren a poursuivi en parlant de sa relation avec l’acteur qui jouait le commandant Benjamin Sisko, « Avery [Brooks] était très privé et réservé à lui-même, mais je [like to think] il pouvait sentir de moi qu’il n’y avait pas un iota de préjugé dans mon corps. Vous lisez les gens en leur parlant et en étant avec eux, et je pense que c’est pourquoi Avery s’est ouvert à moi. Avery avait beaucoup à dire dans toutes les émissions – il était la vedette principale. Il aurait vraiment pu résister [doing the episode] à cause de tout ce racisme horrible. »

« Avery est un gars incroyablement talentueux », a ajouté Darren. « Ses racines en tant que chanteur sont dans le jazz, mais c’est aussi un pianiste merveilleux et un musicien formidable. Ma performance préférée que j’ai pu faire sur DS9 était le duo avec Avery. Je me suis vraiment amusé à chanter et à interagir avec lui. Chaque sentiment que vous avez vu à l’écran était réel. Ce n’était pas nos personnages, c’était Avery et moi. »