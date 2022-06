L’acteur de DC qui jouera dans le redémarrage de Spy Kids de Netflix

NETFLIX

La franchise de Robert Rodriguez aura une nouvelle version chez le géant du streaming. Découvrez en quoi consiste le projet et qui sont les acteurs.

©IMDBSpy Kids revient avec un redémarrage sur Netflix.

en parlant de espionner les enfants, toute une génération se souvient du film de 2001 avec Alexa Vega et Daryl Sabara. Cependant, cette production écrite et réalisée par Robert Rodríguez s’apprête à revenir à l’écran pour entrer dans les demeures des plus petits et des nostalgiques en mal de nouvelle version. Comme cela va être? À travers de Netflix et avec un acteur Bandes dessinées DC comme protagoniste.

Plus de 20 ans se sont écoulés depuis la sortie du film en salles. Le film raconte l’histoire d’un mariage ordinaire qui, en réalité, est une paire d’espions internationaux. Lorsqu’un méchant les kidnappe, leurs enfants tenteront de leur sauver la vie dans une aventure pleine d’action. De cette façon, l’histoire a volé le cœur des enfants à l’époque. Et son directeur ne manquera pas l’occasion de le présenter à une nouvelle génération.

Pour cela, la franchise a choisi Zacharie Lévi comme la grande figure du prochain film Netflix et Skydance. l’acteur de Shazam ! revient après le phénomène DC pour diriger un autre film plein de scènes où les dangers et les défis sont au centre de l’attention. Il ne le fera pas seul, puisque Deadline a confirmé qu’ils rejoindraient le casting Gina Rodriguez, Everly Cargonilla et Connor Esterson.

Robert Rodriguez sera en charge de l’écriture, de la réalisation et de la production du film, étant le deuxième film de genre familial en collaboration avec Netflix. C’est qu’en 2020, il a été créé On peut être des héros sur la plateforme et ce fut un succès incontesté. De son côté, Racer Max collaborera au scénario de enfants espions, tel qu’intitulé à l’origine. Ce nouveau chapitre promet de respecter l’essence originale du film de 2001, offrant une histoire beaucoup plus moderne.

De quoi s’agira-t-il ? le redémarrage de espionner les enfants commence lorsque les enfants des meilleurs agents secrets du monde aident innocemment un nouveau méchant. Il s’agit d’un puissant développeur de jeux qui parvient à libérer un virus informatique qui lui donne le contrôle de toutes les technologies. De cette façon, ils doivent renverser la situation pour sauver non seulement leurs parents, mais aussi le monde. Un incontournable chez le géant du streaming !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂