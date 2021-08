L’acteur de ‘CODA’ raconte comment un moment de la vie réelle avec sa fille a inspiré une scène puissante

Happyshopping - Tournevis pneumatique droit 5H Tournevis pneumatique puissant KP-8041 Argent

Traits: structure coup de marteau double, moment fort de la force, facile à utiliser. vitesse réglable, haute précision, haute efficacité, longue durée de vie. conception de la poignée droite, aspect compact, poignée confortable, facile à utiliser. Rotation réversible, grande vitesse, faible bruit, une bonne performance mécanique. Il est utilisé pour serrer et desserrer les vis et écrous, etc. Convient pour le montage de meubles, d'entretien du mobilier, l'assemblage électromécanique, portes et la production de Windows, etc. Caractéristiques: Modèle: KP-8041 Matériel: alliage d'aluminium et de fer et d'acier Bolt Capacité: 4-5mm Moment maximum de la force: 35N.m Chuck Taille: 1/4" Vitesse de charge: 9000rpm Taille d'entrée d'air: 1/4" Pression de service: 0.62mpa Longueur Tournevis Air: 21.5cm / 8.5inch Sa taille: 21.5 * 4.2 * 4.2cm / 8,46 * 1,65 * 1.65in Poids du paquet: 808G / 28,5 oz Taille du paquet: 22,3 * 6,8 * 5cm / 8,78 * * 2.68 1.97in Liste paquet: 1 * Air Tournevis 1 * Bit