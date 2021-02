L’acteur de Candyman pense qu’un redémarrage visuellement époustouflant doit être vu sur grand écran

L’une des plus grandes déceptions de la fermeture des salles de cinéma l’année dernière a été que la sortie du nouveau très attendu Candyman Le long métrage produit par Jordan Peele et réalisé par Nia DaCosta a été repoussé d’un an. Dans une récente interview, Colman Domingo, qui apparaît dans le film, a déclaré à ET Canada que la nature épique de Candyman est quelque chose que le public doit expérimenter dans les cinémas.

« Il faut que ce soit sur grand écran, je le crois. Nia DaCosta a réalisé quelque chose de vraiment épique et visuellement époustouflant, et je pense que vous devez être dans un public et être choqué et en même temps, et rire en même temps, et faites «oh» en même temps. «

Le prochain Candyman n’est pas un redémarrage du classique d’horreur original de 1992 du même nom, mais plutôt une continuation de l’histoire des temps modernes. Yahya Abdul-Mateen II incarne Anthony McCoy, un artiste visuel qui déménage dans le quartier Cabrini-Green de Chicago. Là, il apprend la légende du Candyman, un tueur surnaturel avec un crochet pour une main qui attaque quiconque ose répéter son nom dans un miroir cinq fois.

Passionné par la légende, Anthony met en place une nouvelle installation artistique qui encourage les visiteurs à s’engager directement dans l’histoire du Candyman. Au cours du processus, Anthony réalise qu’il subit lui-même un changement étrange et sombre de sa personnalité, et pourrait en fait devenir le Candyman. Dans une interview précédente, DaCosta avait expliqué que la transformation d’Anthony constitue la base de ce qui sépare le nouveau Candyman de l’original.

« Dans l’original, il est déjà un monstre entièrement formé … je suppose, dirons-nous, parce que c’est définitivement la façon dont il se positionne dans le film original, en tant que monstre. Et donc, c’est vraiment comme une révélation du genre ‘Voici ma poitrine. Je suis complètement formé, je suis complètement grotesque »et dans celui-ci, nous voulions vraiment que ce soit une progression lente, et pour moi, je voulais vraiment déclencher la réponse du genre, vous savez quand nous tous avez eu une éruption cutanée ou quelque chose du genre, et nous sommes comme, hmm, qu’est-ce que c’est? Peut-être que c’est une éruption cutanée, puis peut-être que ça ne disparaît pas pendant un moment et que vous êtes comme, hm, intéressant. Dois-je aller à le docteur? Non, ça va probablement. Et puis pour une grande majorité de gens, ça s’en va. Dans ce film, bien sûr, ça ne part pas, ça empire, et donc je voulais avoir cet effet. Si quelqu’un rentre à la maison après avoir regardé ce film et regarde sa propre éruption cutanée, ou bosse, ou piqûre de moustique et est un peu plus paniqué, alors j’ai fait mon travail. «

Réalisé par Nia DaCosta à partir d’un scénario de Jordan Peele, Win Rosenfeld et DaCosta, Candyman stars Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett, Colman Domingo, Vanessa A. Williams, Rebecca Spence, Cassie Kramer et Tony Todd. Le film arrive en salles le 27 août 2021.

