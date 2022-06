L’acteur de Boba Fett a apprécié ses retrouvailles avec Ewan McGregor sur Obi-Wan Kenobi

A la fin de la série, Obi Wan Kenobi avait tenu sa promesse d’avoir de « merveilleux camées » comme nous l’avait promis Ewan McGregor. Cependant, un camée qui est arrivé tôt et a été manqué par certains téléspectateurs, a été l’apparition éphémère de la star du Livre de Boba Fett, Temuera Morrison, qui a eu une petite scène avec McGregor dans le deuxième épisode de la série. Pour Morrison, c’était une excellente occasion de retrouver McGregor, avec qui il a d’abord travaillé dans la franchise en 2002. Star Wars : L’Attaque des Clones, dans lequel il interprète Jango Fett.

Temuera Morrison’s Guerres des étoiles voyage a été aussi extraordinaire que le parcours de son personnage, ayant commencé à jouer le père de Boba Fett dans le deuxième film préquel, Morrison est depuis apparu comme le visage de nombreux clones dans La Revanche des Sithet plus récemment revenu en tant qu’adulte Boba Fett dans Le Mandalorien et séries dérivées, Le livre de Boba Fett. Son apparition en tant que vétéran des clones dans Obi Wan Kenobi est juste une autre extension de son temps dans la franchise, et parler à Film total, l’acteur a commenté comment cela lui a permis de renouer avec McGregor. Il a dit:

« C’était une merveilleuse occasion d’y entrer et de voir ce qu’ils font de l’autre côté de la pièce où nous étions. Cela s’est avéré utile, cela a plutôt bien fonctionné pour faire une petite apparition. J’ai aimé travailler à nouveau avec Ewan, en revenant à Attack of the Clones. On a fait tout ça [puts on clone character’s voice], ‘Hey vous! Tu es venu me voir, moi et cette armée », et tout ça. C’était un moment merveilleux.