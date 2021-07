L’acteur de Black Widow prétend être le premier mutant X-Men dans le MCU

Nous savons tous maintenant que Marvel ne fait pas toujours les choses avec une grande révélation, et parfois ils aiment glisser quelque chose de non annoncé dans leurs films et séries, comme la première apparition d’une version modeste de Kang The Conqueror dans le Loki final. Maintenant, il semble qu’ils auraient pu livrer l’une de leurs introductions les plus sournoises à ce jour – en introduisant le premier mutant du MCU dans Veuve noire.

Olivier Richter est un ours absolu d’un homme, ce qui est approprié a-t-il partagé une image sur son compte Instagram parlant de son Veuve noire personnage d’Ursa Major, qui dans son itération de bande dessinée est une force dominante de la nature qui se transforme en ours et est en fait l’un des nombreux mutants de Marvel. Ce serait un geste assez impressionnant de la part de Marvel d’avoir présenté son premier mutant sans aucune fanfare, compte tenu de l’attention portée à l’arrivée anticipée du X Men quelque part sur toute la ligne, et la possibilité que Hugh Jackman fasse une apparition en tant qu’invité en tant que Wolverine dans Docteur étrange 2 grâce au multivers.

L’apparition de Richters dans Veuve noire est assez mémorable si son rôle se transforme en quelque chose de plus au sein du MCU, lorsqu’il participe à un concours de bras de fer avec Red Guardian de David Harbour qui ne se termine pas bien pour lui. Bien que le personnage n’ait clairement pas ses pouvoirs d’ursine dans le film, Richters serait très heureux de le voir revenir sous sa forme complète quelque part sur toute la ligne.

« Marvel Black Widow est sorti. Après deux ans je peux enfin dire qui est mon personnage : Ursa Major ???? : la première mutante (X Men) pour apparaître dans l’univers cinématographique Marvel (photos SWIPE). Ursa fait partie de la Winter Guard, connue pour être « la réponse de la Russie aux Avengers ». Son pouvoir le transforme en un ours incroyable, transcendant la taille de Hulk. Ursa apparaît plusieurs fois dans les bandes dessinées combattant Wolverine et The Hulk. Lorsque la production sur le plateau m’a dit qui j’étais vraiment dans Black Widow, j’ai versé des larmes dans ma chambre d’hôtel, car mon rêve de film est devenu réalité : être un super héros officiel de la bande dessinée. Je ne peux qu’espérer que Marvel ramènera Ursa en pleine forme. »

Bien qu’il puisse y avoir une sorte de transformation à venir pour le personnage d’Ursa à l’avenir, cela pourrait être juste un autre de ces œufs de Pâques Marvel qui sont mis dans des films pour que les fans purs et durs puissent les chasser. Dans les bandes dessinées, Scarlet Witch et Quicksilver sont des mutants mais pas dans le MCU, cependant, cela pourrait être dû uniquement au fait que le terme mutant et la prémisse étaient hors limites à l’époque, car la branche mutante de Marvel était sous le contrôle de Fox. Maintenant, ils sont tous sous une même bannière, nous pourrions certainement voir Ursa être ramenée dans le futur sous sa forme d’ours mutant, mais c’est quelque chose que nous devrons simplement attendre et voir. On peut espérer, après tout. Veuve noire est maintenant en sortie générale dans les cinémas et toujours disponible sur Disney+ Premier Access.

Sujets: Black Widow, X-Men