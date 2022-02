L’acteur de Batman qui avait des problèmes de sommeil à cause du film

Bandes dessinées DC

L’acteur joue l’un des méchants du film et était enthousiasmé par le projet dès le début. Qu’est-ce qu’il lui est arrivé?

©IMDBL’énigme

homme chauve-souris il a déjà démontré à travers ses bandes-annonces et ses spots télé son caractère sombre et dérangeant. Un personnage en particulier s’avère troublant en plus du chevalier noir. On parle de L’énigmeinterpreté par paul dano. Apparemment, entrer dans l’esprit d’un tueur en série n’est pas une tâche aisée et l’interprète a subi les conséquences de son rôle en tant que personnage inspiré du véritable meurtrier connu sous le nom de le zodiaque.

« J’attendais un projet où je pourrais collaborer avec des gens et du matériel qui m’excitaient. C’est certainement le cas. Le scénario m’a surpris. On pouvait sentir comment le réalisateur regardait chacune des pages écrites. L’énergie dans les coulisses des combats et de la violence l’a rendu vraiment bien conçu. »dit l’acteur.

un méchant inquiétant

paul dano il a apprécié que Matt Reeves ait adopté cette approche terrifiante de son personnage, mais a admis : « Il y a eu des nuits où je ne pouvais probablement pas bien dormir parce que j’avais du mal à me débarrasser de ce méchant. Il faut beaucoup d’énergie pour arriver à cet endroit. Il faut rester debout parce que c’est difficile de continuer avec ce genre de hauts et de bas. »a avoué l’interprète à propos de cette version troublante de L’énigme.

Ce n’était pas seulement la personnalité psychopathe de ce méchant qui s’est avérée exhaustive pour paul dano. Le costume du personnage s’est également avéré être un test lors du tournage du film. Il se couvre de plastique pour éviter de laisser de l’ADN sur les scènes de crime, mais selon le réalisateur du film, cela a laissé l’acteur assez rouge après les prises pertinentes.

« Ma tête était pleine de chaleur. Je suis rentré à la maison après mon premier jour dans le costume et je ne pouvais pas dormir, effrayé par ce qui se passait dans ma tête. J’étais comprimé par la sueur et la chaleur en plus du manque d’oxygène. C’était une sensation assez étrange. »commenté paul dano sur son expérience sur le tournage du film. The Batman sortira au cinéma le 4 mars avec Robert Pattinson dans le rôle principal de Bruce Wayne.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂