L’acteur d’Arrowverse David Ramsey s’adresse à l’annulation de Justice U

BOSCH Meuleuse X-LOCK 125mm 1300W GWX 13-125S + 3 disques - 0615990L0U

Productivité élevée et grande endurance dans la catégorie 1 300 W - avec présélection de vitesse et X-LOCK Progression de travail rapide grâce au puissant moteur de 1 300 W avec constante électronique et à la présélection de vitesse Changements d’accessoire rapides et pratiques grâce au système d’encliquetage sans clé X-LOCK Protection améliorée de l’utilisateur grâce au système KickBack Control et à la poignée Vibration Control La meuleuse angulaire filaire GWX 13-125 S Professional avec X-LOCK et présélection de vitesse allie productivité élevée et grande endurance dans la catégorie 1 300 W. Son puissant moteur de 1 300 W avec constante électronique et présélection de vitesse assure une progression de travail rapide. Elle est dotée d’un système d’encliquetage sans clé X-LOCK permettant des changements d’accessoire rapides et pratiques. Cette meuleuse angulaire 125 mm offre une très bonne protection de l’utilisateur grâce notamment au KickBack Control et à la poignée Vibration Control. Cet outil est conçu pour les applications de tronçonnage et ébarbage sur le métal, le carrelage et les briques. Il est compatible avec les dispositifs d’aspiration GDE 125 EA-T Professional et GDE 115 / 125 FC-T Professional. La GWX 13-125 S Professional bénéficie aussi d’un refroidissement direct du moteur, d’une protection contre les surcharges, d’un capot de protection, d’une protection anti-redémarrage et d’une fonction démarrage progressif.