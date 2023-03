L’acteur Dark Knight David Dastmalchian est "Profondément reconnaissant" retravailler avec Christopher Nolan à Oppenheimer

Tel que rapporté par PEOPLE, l’acteur David Dastmalchian, qui a fait ses débuts sur grand écran avec de Christophe Nolan Le Chevalier Noira récemment révélé qu’il était « profondément reconnaissant » de travailler à nouveau avec le réalisateur sur Oppenheimer. Tout en discutant avec PEOPLE de son nouveau thriller Hulu Étrangleur de Bostonl’acteur a parlé de travailler sur Oppenheimerle prochain film de Nolan, qui raconte l’histoire de J. Robert Oppenheimer (joué par Cillian Murphy), le scientifique américain surtout connu pour son rôle dans la création de la bombe atomique.





Tout en réfléchissant à la possibilité de retravailler avec Nolan sur un nouveau projet, Dastmalchian a déclaré : « Je suis tellement honoré et reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de revenir en arrière et de créer un rôle avec quelqu’un qui a changé ma vie, qui m’a donné ma première pause , et qui continue de m’inspirer. »

Il a poursuivi en disant: « Je crois que ce que j’ai pu voir Cillian créer sur le plateau va vraiment émouvoir les gens de manière puissante, et je suis juste honoré de pouvoir en faire partie de quelque manière que ce soit. , forme ou forme », avant de noter « Je suis vraiment, vraiment béni ».





David Dastmalchian a déclaré qu’il était « le plus régulièrement » reconnu pour sa performance dans le Dark Knight

L’acteur a poursuivi en notant que sa performance dans Le Chevalier Noir est le rôle pour lequel il est « le plus régulièrement » reconnu avant d’ajouter qu’il est « profondément, profondément reconnaissant » pour les contributions du réalisateur interstellaire à l’industrie du divertissement ainsi que pour sa vie personnelle.

Tout en réfléchissant à sa carrière depuis qu’il a travaillé sur Chevalier noir, l’acteur a déclaré: « Mec, je me sens vieux. » Dastmalchian a ensuite ajouté: « Ma vie a tellement changé, et à chaque étape du chemin, je peux regarder en arrière et dire que d’une certaine manière, cette expérience de lui m’avoir choisi dans son film en est une raison. »

Il a poursuivi: « Je lui suis profondément, profondément reconnaissant, non seulement pour tout le cinéma qu’il nous a donné, mais pour l’opportunité qu’il m’a donnée et à quel point cela a changé ma vie et celle de ma famille. »

Dastmalchian a terminé en disant: « Donc, tout ce moment, toute cette année, toute cette expérience de faire partie de tous ces projets, j’ai l’impression que c’est un peu difficile à croire en ce moment. Mais j’essaie de rester assis ici et prendre mon souffle et ressentir toute la gratitude que je ressens. »

Étrangleur de Boston est actuellement en streaming sur Hulu, tandis que Oppenheimer devrait sortir en salles le 21 juillet.