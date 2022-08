L’acteur d’Andor dit qu’une ville entière a été construite pour le tournage

CGI évolue à mesure que de plus en plus de spectacles et de films mettent en œuvre l’utilisation de The Volume. La scène sonore à la pointe de la technologie permet de produire des environnements générés par ordinateur sur des écrans sur un mur vidéo pour immerger davantage les acteurs dans leur scène et créer des images crédibles pour le public. La technologie vient d’Industrial Light and Magic, et des spectacles tels que Le Mandalorien, Le livre de Boba Fettet Obi Wan Kenobi se sont tous adaptés à l’utiliser pour leurs séries respectives. Le volume est devenu un incontournable de Disney +, et maintenant il est utilisé par plus de studios sur des productions importantes, y compris Le Batman et Thor : Amour et tonnerre. La plupart des fans auraient supposé la prochaine Guerres des étoiles série, Andor, ferait de même. Cependant, ce n’est pas le cas.

Andor sera filmé avec des décors principalement pratiques, donnant à la série un aspect authentique et distinct de tous les autres Guerres des étoiles projet arrivé sur la plateforme de streaming depuis Le Mandalorien a fait ses débuts en 2019. Lors d’une interview avec Collider, Andor acteur de cinéma Adria Arjona (Morbius, Vrai détective), qui joue Bix Caleen, a discuté des décors pratiques créés pour le spectacle et de la façon dont elle a été « époustouflée » après avoir vu la ville qui a été construite pour eux.

« Ils ont construit une ville entière pour nous, comme une ville entière. Je me suis perdu dedans. Je me souviens du premier jour où j’ai marché sur le plateau, et j’étais déjà en costume, ce qui était une coïncidence. C’est juste arrivé que c’était le jour qu’ils m’ont donné la visite. J’étais à un essayage de costumes et je suis allé là-bas, et j’étais époustouflé. C’était toute une ville en plein air qui existe. Ferrix existe. Ce n’est pas dans un studio. Ce ne sont pas des parties d’un décor qui nous avons filmé en studio. C’est vraiment une ville. Je n’arrête pas de dire trois à cinq pâtés de maisons. Je peux me tromper. Et je pourrais aussi être peut-être sous, je ne suis pas sûr, je ne suis pas bon avec les distances.

Un ensemble pratique pourrait être la meilleure option pour Andor

Bien qu’une ville ait été construite pour l’ensemble des Andor, il y aura encore beaucoup de CGI utilisés dans la prochaine série Disney +. Bien sûr, c’est la galaxie loin, très loin, donc il y aura certainement d’énormes vaisseaux spatiaux et des destroyers impériaux qui volent, qui ne peuvent pas être construits dans la vraie vie. Cependant, si la ville est créée et reçoit une tonne de détails, Andor peut se sentir plus vivant que nous avons vu dans n’importe quel autre Guerres des étoiles série jusqu’à présent.

De plus, il est devenu notoirement difficile de filmer des scènes d’action convaincantes dans un petit entrepôt entouré d’écrans numériques. Il n’y a tout simplement pas assez de place pour faire une grande séquence de poursuite ou une scène de combat dans un espace aussi compact. Selon Arjona, une ville à part entière, d’une valeur de trois à cinq pâtés de maisons, devrait permettre une sensation plus réaliste lors de la course dans la zone par rapport à The Volume.

Les fans peuvent voir le produit final de la nouvelle série Disney+, Andorquand il arrivera sur le géant du streaming le mois prochain, le 21 septembre.