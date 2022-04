L’acteur d’Ali, Paul Rodriguez, dit que « le mal » Will Smith l’a intimidé sur le plateau

Les retombées de Will Smith attaquant Chris Rock aux Oscars ont amené de nombreuses personnes à peser sur ce qui s’est passé, y compris de nombreuses autres stars hollywoodiennes des acteurs. Une personne qui n’a pas du tout été surprise de voir Smith s’emporter est l’acteur Paul Rodriguez, qui avait déjà travaillé avec Smith sur le biopic de 2001. Ali. Dans le biopic Muhammad Ali du réalisateur Michael Mann, Smith a joué le célèbre champion de boxe tandis que Rodriguez a dépeint son cornerman Ferdie Pacheco.

Selon Rodriguez, Smith l’avait intimidé sans relâche sur le plateau pendant le tournage du film. Dans une nouvelle interview avec The Sun à la suite des Oscars, Rodriguez dit qu’il a été traité très durement par Smith sans raison apparente, bien qu’il ait été gentil à l’inverse avec les autres acteurs sur le plateau. Dans l’ensemble, Rodriguez considère l’expérience comme un « cauchemar », sentant que les blessures émotionnelles étaient beaucoup plus douloureuses qu’une gifle physique ne l’aurait été. Comme le dit Rodriguez :

FILM VIDÉO DU JOUR

« Chris Rock n’a pris qu’une gifle aux Oscars … mais j’ai reçu une gifle verbale de Will Smith tous les jours. Et parfois, je pense que les blessures émotionnelles sont tout aussi profondes, sinon plus profondes, que les blessures physiques. Ce film était censé être un énorme tremplin dans ma carrière, mais pour moi, cela a fini par être un cauchemar à cause de tous les abus écœurants que j’ai reçus de Smith. Il était méchant avec moi mais gentil avec tout le monde. C’était un peu comme Jekyll et Hyde.

Pour Rodriguez, c’était une situation difficile, car il est entré dans le projet très excité après avoir décroché le rôle dans le film. Il avait également hâte de revoir Smith, car il avait déjà travaillé avec l’acteur dans la comédie Made in America de 1993 et ​​avait eu une bien meilleure expérience. Rodriguez dit que même si Smith était initialement gentil de le revoir une fois, à un moment donné, c’était comme si quelqu’un avait appuyé sur un interrupteur, ce qui a conduit Smith à ignorer carrément Rodriguez en lui disant des remarques cruelles en passant, inspirant prétendument les autres acteurs à faire de même pour rester du bon côté de Smith.

Les choses ont atteint un point critique lorsque Rodriguez a déclaré qu’il était très proche de simplement marcher, ne voulant plus endurer les abus verbaux présumés de Smith. Rodriguez affirme qu’il n’est resté que lorsque la co-star Jon Voight l’a dissuadé en expliquant que Smith est un « acteur de méthode » qui subissait beaucoup de pression. Mais quand rien n’a changé, Rodriguez a personnellement approché Smith dans le but d’enterrer la hache de guerre, mais cela ne s’est pas très bien passé non plus. Rodriguez dit que Smith a balayé cela et lui a dit de « se taire et de rester là ».





Les choses ne se sont jamais améliorées entre Rodriguez et Smith, mais il y avait une autre surprise qui ressemblerait à un coup de poing pour le premier. Lorsque le film est sorti le jour de Noël en 2001, il avait « le cœur brisé et embarrassé » de voir que toutes ses lignes avaient été coupées, réduisant son rôle autrefois important à un peu plus qu’un figurant. Rodriguez a décrit se sentir dévasté par le fait que sa famille et ses amis l’appelaient pour lui dire qu’ils l’avaient à peine repéré, même s’il figurait au générique. Rodriguez pense que son rôle a été réduit pour que Smith lui réponde une dernière fois, car les deux ne s’entendaient pas sur le plateau.

« J’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour essayer de briller dans ce film, y compris prendre des cours de chant pour ressembler à Pacheco, et malgré tout, j’ai été ostracisé et humilié. Cela a gravement nui à ma carrière, car Hollywood aurait regardé comment j’étais coupé et j’ai pensé: « Wow ce Rodriguez était si mauvais qu’ils l’ont coupé du film », mais ce n’était pas le cas. C’était un désastre et je dois surmonter cela. Smith était incroyable dans ce rôle, il a été nominé pour un Oscar – que je pense qu’il aurait dû gagner – et le film était incroyable. Mais tout ce qui me restait était juste un sentiment écœurant comme si j’étais une sorte d’agneau sacrificiel. Ce qui était censé être un rôle de rêve a été transformé en un cauchemar. »

Paul Rodriguez faisant ces affirmations n’est pas nouveau





Sony

Alors que la situation des Oscars a amené Paul Rodriguez à repenser à son temps passé à travailler avec Will Smith sur Ali, ce n’est pas la première fois que Rodriguez parle de ce qui s’est passé sur le plateau. En 2016, il a également détaillé ses allégations de mauvais traitements par Smith dans un article publié par Vulture. À l’époque, Rodriguez a affirmé que Smith avait été particulièrement méchant avec lui sans raison apparente. Rodriguez a également allégué que Smith utilisait des stéroïdes pour muscler son corps pour jouer le boxeur légendaire, et a suggéré que cela aurait pu jouer un rôle dans l’attitude de l’acteur.

« C’était un trou ** … il a commencé à me dire des trucs offensants. Peut-être que c’était les stéroïdes qu’il utilisait pour se muscler », a déclaré Rodriguez, a également affirmé que Smith était très bien avec lui sur le tournage de Fabriqué en Amérique seulement pour prétendument changer son comportement sur Ali sans avertissement.

Janet Hubert, qui a également partagé la vedette avec Smith dans Le Prince de Bel Air en tant que tante Viv originale, est quelqu’un d’autre qui s’est affronté avec l’acteur. Bien qu’ils se soient depuis réconciliés avec la réunion spéciale de HBO, Hubert a eu du ressentiment contre Smith pendant de nombreuses années en raison de la façon dont elle dit qu’il l’a traitée sur le plateau. Dans tous les cas, les producteurs ont suspendu les projets de films prévus avec Smith attaché en attendant de voir ce qui se passera ensuite avec sa carrière d’acteur.





Pourquoi Encanto’s We Don’t Talk About Bruno a battu les records de Disney

Lire la suite





A propos de l’auteur