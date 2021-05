L’acteur comédien Charles Grodin décède à 86 ans

Kasalinea Buffet 110 cm moderne gris anthracite MABEL-L 110 x P 42 x H 86 cm- Gris Gris

L 110 x P 42 x H 86 cm - 2 portes et 2 niches.Éclairage non fournis. Structure en panneaux de particules épaisseur 16mm, charnières et guides en métal. Garantie 2 ans + 1 an KASALINEA.Meuble en kit, à monter soi-même grâce à la notice fournie. Buffet moderne de fabrication italienne.