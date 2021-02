L’acteur Christopher Plummer décède à 91 ans

Christopher Plummer, l’un des acteurs vétérans les plus appréciés et admirés de l’industrie hollywoodienne, est décédé à l’âge de 91 ans. Né en 1929 dans la ville de Toronto, Canada, a maintenu une carrière active d’acteur de cinéma et de télévision depuis 1953, obtenant tout au long de sa carrière trois nominations pour le Oscar.

Il obtiendrait le prix dans la catégorie « Meilleur acteur dans un second rôle« , Merci à son travail dans le film sorti en 2011 »Débutants», Où il incarne un homme plus âgé qui, peu de temps avant sa mort, révélerait son homosexualité à son fils (Ewan McGregor), qui dans son processus de deuil doit gérer les souvenirs partagés avec son père et assimiler son identité.

Il obtiendrait également deux prix Tony grâce à la comédie musicale « Cyrano« En 1974 et le travail »Barrymore»En 1997, tous deux dans la catégorie« Meilleur acteur ». Il serait également crédité d’un prix Emmy pour « Meilleur acteur dans une mini-série ou un film pour la télévision« Pour sa participation à »Arthur Haley les changeurs d’argent« Y »Meilleure performance vocale« En 1994 avec »Madeline».

En 1965, Plummer jouerait ce qui, à ce jour, est considéré comme l’une de ses performances les plus importantes et les plus emblématiques dans tout son wagon dans le film musical Robert Wise « Le son de la musique« , À côté de la légende musicale Julie Andrews et qui s’inspire de l’histoire vraie d’une famille aristocratique qui se lance dans une carrière musicale avant l’arrivée du nazisme à L’Autriche.

« Chris était un homme extraordinaire qui aimait profondément et respectait sa profession avec de grandes manières démodées, un humour autodestructeur et la musique des mots », a-t-il déclaré. Lou Pitt, ami et représentant de l’acteur, à travers une déclaration sur Deadline.

«C’était un trésor national qui a profondément rehaussé ses racines canadiennes. Par l’art et l’humilité, il a touché tous nos cœurs et sa vie légendaire durera pour les générations à venir. Il sera avec nous pour toujours ».

Ces dernières années, Plummer Il a réalisé une variété de projets qui ont satisfait ses envies artistiques, tout comme ils ont rempli certaines de ses obligations commerciales. À partir de bandes comme « La fille au tatouage de dragon« Ou »Trésor national« , Via des bandes indépendantes telles que »L’Imaginarium du docteur Parnasus« sous la direction de Terry Gilliam.

En 2917, Plummer a été embauché comme remplaçant de dernière minute sur le Ridley Scott « Tout l’argent du monde« Pour un rôle joué à l’origine par Kevin Spacey, après que l’acteur a été retiré de la production suite aux accusations portées contre lui et à l’émergence du mouvement #Moi aussi.