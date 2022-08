L’acteur argentin qui était le partenaire de Zharick León de Pasión de Gavilanes

CÉLÉBRITÉS

L’actrice qui incarne Rosario Montes est tombée amoureuse d’un autre interprète alors qu’ils tournaient un feuilleton. Tout savoir sur cette figurine Netflix !

© TelemundoZharick León joue Rosario Montes dans Pasión de Gavilanes.

Ongle feuilleton est revenu en tête des tendances : Passion des faucons. La fiction qui a débuté en 2003 sur Telemundo, a su devenir un véritable succès qui a fait le tour de toute l’Amérique latine. Ainsi, deux décennies après sa fureur, son équipe a décidé de reprendre l’histoire avec un deuxième volet désormais disponible sur Netflix et qui occupe la position de la série la plus regardée depuis sa création. Mais juste au moment où ils apparaissent à l’écran romances flashyégalement les principaux acteurs jouent quelques-uns dans la vraie vie.

C’est le cas de Zarick Léonl’actrice et mannequin colombienne qui personnifie la chanteuse Rosario Montes dans Passion des faucons. Et même si plus tard, il a fait partie d’autres tubes comme Mme Belladans la peau de Bella Cepeda, ou Les diplômésjouant Patricia Delgado, son public ne pourra jamais oublier le rôle important qu’elle a joué dans la série mettant en vedette Mario Cimarro et Danna Garcia.

Bien que tout au long de ses feuilletons, il ait eu différents intérêts amoureux, il y en a un qui semble avoir volé toute son attention lorsque les caméras s’éteignent. Il s’agit d’un acteur argentin dont il est tombé amoureux et a même eu un fils. On parle de Martin Karpanl’interprète né à Buenos Aires qui a choisi de voyager en Colombie en 2003 – la même année où il a commencé à être diffusé Passion des faucons– de tenter leur chance et de s’ouvrir au marché latino-américain à travers ce type de fiction.

Il a mené quelques hits comme Je t’apprendrai à aimer Soit Le corps du désir, où il a partagé le plateau avec Mario Cimarro, le célèbre Juan Reyes Guerrero. En 2006, Julio Jiménez, le créateur du roman qui se démarque aujourd’hui sur Netflix, a décidé de se lancer dans un nouveau projet. C’était à propos de la veuve en blanc, une production mettant en vedette Itatí Cantoral. Cependant, Zharick León comme Iluminada Urbina et Martín Karpan comme Amador Blanco Albarracín faisaient partie de la distribution secondaire.

Le béguin a été instantané et en 2007, ils sont entrés dans une relation amoureuse. Un an plus tard, ils ont donné naissance à leur fils, Luciano Karpan Léon. Mais la vérité est que cette histoire d’amour ne s’est pas prolongée beaucoup plus loin : en 2009, ils ont choisi de rompre leur lien et de se séparer. Apparemment, l’acteur argentin n’a pas envie de trop s’engager quand il est en couple. Ou du moins c’est comme ça qu’il l’a expliqué dans l’émission La Movida.

« Je n’ai jamais donné de bague et je ne la donnerai jamais. je ne crois pas au mariageil me semble que c’est un engagement qui finit par nuire à la relationKarpan a expliqué. Et il a insisté : «On devrait vivre comme un petit ami toute sa vie, car une sorte d’idylle se crée. Maintenant, quand vous vous mariez, il y a un contrat en jeu et vous le tenez déjà pour acquis. Lorsque vous prenez une relation pour acquise, c’est lorsque les morceaux apparaissent”.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂