L’acteur anonyme de Batgirl dénonce la « lâcheté » de Warner Bros. à propos de l’annulation du film

Les éclats de plus Batgirl l’annulation n’a pas atténué. Depuis que David Zaslav a mis de côté le film DCEU après la fin du tournage, les fans et les acteurs et l’équipe du film ont montré une grande déception face à la décision. Fille chauve-souris était le genre de film qui aurait aidé l’univers étendu de DC à devenir plus expansif avec de nouveaux personnages entrant dans le giron. Maintenant que le film est mis de côté, on ne sait pas comment DC Films et Warner Bros. Discovery souhaitent poursuivre leur nouveau plan décennal.

Ajoutant aux frustrations suscitées par l’annulation brutale du film, un acteur anonyme qui faisait partie du film a qualifié cette décision d’acte de « lâcheté » et a décrit David Zaslav comme un imbécile. La déclaration est venue de l’acteur, dont le nom n’est pas révélé, en réponse à un article de Eric Kohn de IndieWire (passant par Ressources de bandes dessinées). L’article reflétait l’attitude négligente des studios hollywoodiens envers le travail des cinéastes et des créateurs, en utilisant Batgirl annulation à titre d’exemple.

Comme le rapporte encore La Directe, l’acteur anonyme a décrit la décision comme un cauchemar pour les personnes impliquées dans le film. Il a soutenu Leslie Grace et le duo de réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah dans une déclaration où il dit,

J’ai ressenti un réconfort considérable (et une tristesse sincère) à la lecture de votre excellent article et à l’examen de tout ce cauchemar. Les multiples voies de diffusion en continu et leurs vagues garanties semblent tout sauf sécurisées. Je suis très offensé par ce qui s’est passé et je me sens très mal pour les réalisateurs et Leslie Grace, avec qui il a été formidable de travailler, ainsi que pour tous les techniciens. Ce fut un défi énorme et gratifiant de faire ce film pendant Covid et pendant le temps froid à Glasgow. Aucune de ces choses n’a d’importance pour un imbécile comme [Warner Bros. Discovery CEO David Zaslav]. Sa lâcheté est à couper le souffle. Je suis heureux d’avoir pu participer et je souhaite le meilleur à tous ceux qui sont impliqués – à l’exception des costumes de Warner Brothers. Mais ils sont tous remplacés plus tôt que tard.

On ne sait pas qui est l’acteur et quel rôle il a joué dans le film. Mais, sa déclaration montre que tout le monde se sent méprisé par l’appel du studio. Avoir un projet mis de côté dans les dernières étapes de la production est beaucoup à gérer pour les cinéastes et les autres acteurs et membres de l’équipe du film. Il a également été révélé qu’Adil El Arbi célébrait son mariage lorsque la nouvelle l’a frappé, et il n’aurait pas pu y avoir de pire moment. Avec Fille chauve-souris mis de côté, rien ne dit l’avenir du personnage. Selon certaines informations, le studio souhaite conserver Leslie Grace pour un film potentiel à l’avenir, mais ce point de contrôle est bien en avance sur la route.





Fille chauve-souris L’annulation a conduit le studio à repenser Le flash

Images de Warner Bros.

Les problèmes de Warner Bros. ne se terminent pas avec l’annonce de la réinitialisation du DC. Le film apparemment destiné à exécuter cette réinitialisation est également en difficulté. Plusieurs allégations criminelles contre l’acteur Ezra Miller et ses bouffonneries constantes contre les forces de l’ordre ont conduit Warner Bros. à reconsidérer la position de son prochain Le flash. Réalisé par Andy Muschietti, Le flash était censé « réécrire » DCEU via une aventure de super-héros multiverselle. Mais, alors que la réputation de Miller et ses relations avec les fans déclinent de jour en jour, Les Flash’s l’avenir s’annonce sombre.

Des rapports récents montrent que Warner Bros. a cherché trois alternatives à Le flash et l’appel imminent pour garder ou libérer Ezra Miller du rôle. Ces trois alternatives n’incluent pas une large version pour Le flash mais limité. Il y a aussi des possibilités que ce film soit mis au rebut.

Warner Bros. a peut-être décidé de réinitialiser le DCEU et d’adapter un plan inspiré de Marvel Studios pour une franchise partagée, mais tous ces incidents sans direction aggravent les choses pour eux.