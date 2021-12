L’acteur a joué dans 27 films de Noël et joue toujours le même personnage

Cet acteur a joué dans 27 films de Noël différents et a joué le même personnage dans chacun d’entre eux.

Par le tir Troisième homme sorti, Wong s’est lié d’amitié avec Ron Oliver, le réalisateur du film qui a ensuite réalisé des films Hallmark qui peuvent être caractérisés par des intrigues romantiques, un humour de bien-être et un plaisir familial.

Après avoir assumé le nouveau poste, Oliver a fait appel à Wong et a activement créé un espace dans chacun de ses films Hallmark pour un personnage nommé Kenny.

« Les fans semblent réagir et 27 films plus tard, nous y sommes. »

Kenny s’est essayé à un éventail vertigineux de carrières tout au long de son parcours Hallmark, avec des rôles d’organisateur de mariage, de réalisateur de télévision et de directeur d’hôtel.

Originaire de Nouvelle-Zélande, Wong a commencé à jouer en 1999 et a également fait des apparitions dans la populaire série télévisée. Riverdale – où il ne joue pas, en fait, Kenny.

Il a déclaré: « Ces films Hallmark sont en fait plus fidèles à la vraie vie, je dirais – des gens sympas faisant de leur mieux compte tenu de leurs circonstances. »

Non seulement les films de Noël de Hallmark sont critiqués pour leurs intrigues et leurs thèmes soi-disant ringards, mais la société de production a également fait l’objet d’un examen minutieux pour son manque de diversité car la majorité des personnages sont blancs et, lors de la représentation d’histoires d’amour, Hallmark ne représente généralement que des couples hétérosexuels. .