L’acquisition par Sony de Bluepoint Games aurait été divulguée par erreur d’image

Bon sang, vous attendez des semaines que Sony fasse… quelque chose, puis il décide de laisser tomber (enfin, plus comme une fuite) plusieurs mégatonnes à l’improviste par un mardi matin ensoleillé. Ayant déjà confirmé l’acquisition du développeur de Returnal Housemarque, il semblerait que les plans immédiats du géant japonais ne s’arrêtent pas là.

Lorsque la nouvelle de Housemarque a éclaté, PlayStation Japon a réussi à télécharger la mauvaise image sur Twitter. Au lieu de montrer que Housemarque fait désormais partie de PlayStation Studios, l’image met en évidence Bluepoint Games. Le tweet a été rapidement supprimé et remplacé.

Cela suggère fortement qu’une autre annonce d’acquisition est imminente, les spécialistes du remake Bluepoint Games étant également happés par Sony. Et encore une fois, c’est un achat qui a tout son sens – Bluepoint est le studio derrière les fantastiques renaissances de Shadow of the Colossus (PS4) et Demon’s Souls (PS5).

Alors voilà. Si cela se produit vraiment, et que ce n’est pas juste une sorte d’erreur insensée, alors nous aurons probablement bientôt une confirmation. Nous mettrons à jour cet article lorsque cela se produira, ou si nous entendons quelque chose de plus sur ce qui se passe.